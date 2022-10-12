Ростех повышает эффективность тестирования отечественных ИТ-решений

Ростех объединяет усилия с крупнейшими отечественными компаниями в сфере импортозамещения ИТ-продуктов. Представители Госкорпорации выступили экспертами на заседании комитета по тестированиям и апробациям Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (КП ПОО).

Заседание комитета прошло на площадке ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» при участии членов ассоциации, ведущих предприятий нефтегазовой отрасли и представителей Ростеха. ИТ-эксперты обсудили проблемы импортозамещения базовых технологических платформ, сходства и различия в критериях выбора операционных систем.

«При переходе на импортонезависимые ИТ-решения важно выработать общую методологию и стандарты, сформировать единый подход к выбору программных продуктов. Совместными усилиями мы сможем быстрее провести массовое тестирование, чтобы обеспечить технологическую устойчивость российских компаний», – считает руководитель направления ИТ Госкорпорации Ростех Антон Поликарпов.

Ростех объединяет более тысячи предприятий и организаций в пяти отраслях экономики. Госкорпорация давно и системно занимается вопросами импортозамещения в ИТ-сфере. Дочерняя компания «РТ-Информ» с 2017 года формирует пул отечественных программных продуктов для построения единого цифрового пространства Госкорпорации.

Особое внимание уделяется базовым технологическим платформам. Выбирая критерии оценки операционных систем, офисных пакетов, СУБД, специалисты «РТ-Информ» анализируют рынок и Единый реестр российских программ, опрашивают экспертов, консолидируют информацию предприятий и холдинговых компаний.

Участники заседания договорились о формировании единого подхода к тестированию программных продуктов. Это позволит российским компаниям применять результаты коллег к собственному ИТ-ландшафту.

«Общение с коллегами показало правильность подхода к определению критериев выбора базовых технологических платформ. Обмен опытом, наработками и результатами тестирований поможет сэкономить ресурсы компаний и быстрее достичь технологического суверенитета», – сказал руководитель центра тестирования и апробации «РТ-Информ» Андрей Носачев.

Ассоциация заказчиков ИТ-решений была создана на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году для повышения качества и конкурентоспособности российских программ и оборудования. Ее учредителями выступили Росатом, Ростелеком, «Газпром нефть» и Роскосмос. Ростех также рассмотрит вопрос о вхождении в состав ассоциации КП ПОО.