Войти
Ростех

Ростех повышает эффективность тестирования отечественных ИТ-решений

307
0
0
Программное обеспечение
Программное обеспечение.
Источник изображения: rostec.ru

Ростех объединяет усилия с крупнейшими отечественными компаниями в сфере импортозамещения ИТ-продуктов. Представители Госкорпорации выступили экспертами на заседании комитета по тестированиям и апробациям Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (КП ПОО).

Заседание комитета прошло на площадке ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» при участии членов ассоциации, ведущих предприятий нефтегазовой отрасли и представителей Ростеха. ИТ-эксперты обсудили проблемы импортозамещения базовых технологических платформ, сходства и различия в критериях выбора операционных систем.

«При переходе на импортонезависимые ИТ-решения важно выработать общую методологию и стандарты, сформировать единый подход к выбору программных продуктов. Совместными усилиями мы сможем быстрее провести массовое тестирование, чтобы обеспечить технологическую устойчивость российских компаний», – считает руководитель направления ИТ Госкорпорации Ростех Антон Поликарпов.

Ростех объединяет более тысячи предприятий и организаций в пяти отраслях экономики. Госкорпорация давно и системно занимается вопросами импортозамещения в ИТ-сфере. Дочерняя компания «РТ-Информ» с 2017 года формирует пул отечественных программных продуктов для построения единого цифрового пространства Госкорпорации.

Особое внимание уделяется базовым технологическим платформам. Выбирая критерии оценки операционных систем, офисных пакетов, СУБД, специалисты «РТ-Информ» анализируют рынок и Единый реестр российских программ, опрашивают экспертов, консолидируют информацию предприятий и холдинговых компаний.

Участники заседания договорились о формировании единого подхода к тестированию программных продуктов. Это позволит российским компаниям применять результаты коллег к собственному ИТ-ландшафту.

«Общение с коллегами показало правильность подхода к определению критериев выбора базовых технологических платформ. Обмен опытом, наработками и результатами тестирований поможет сэкономить ресурсы компаний и быстрее достичь технологического суверенитета», – сказал руководитель центра тестирования и апробации «РТ-Информ» Андрей Носачев.

Ассоциация заказчиков ИТ-решений была создана на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году для повышения качества и конкурентоспособности российских программ и оборудования. Ее учредителями выступили Росатом, Ростелеком, «Газпром нефть» и Роскосмос. Ростех также рассмотрит вопрос о вхождении в состав ассоциации КП ПОО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Росатом
Роскосмос
Ростех
Похожие новости
29.02.2016
Союз рубля и зайчика
19.11.2015
Первая научно-практическая конференция "Вопросы экономического управления в оборонно-промышленном комплексе России" пройдет в Москве 10-11 декабря 2015 года
20.08.2015
Госкорпорация "Роскосмос" до конца сентября определит приоритеты в развитии космонавтики
31.12.2014
"Мы не должны собирать самолеты из иностранных комплектующих"
20.08.2014
«РТ-Химкомпозит» обсудил тематику интеграции предприятий ОПК России и Беларуси на форуме «ТВМ-2014»
21.01.2014
О Фонде перспективных исследований
20.09.2012
Минпромторг ответил Счетной палате за Рогозина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»