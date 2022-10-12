Постпред США заявила, что НАТО не будет менять позицию по бесполетной зоне над Украиной

Джулианна Смит считает, что "важно, чтобы НАТО не стала стороной этого конфликта"

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. НАТО не планирует менять свою позицию по вопросу создания бесполетной зоны над Украиной. Это заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит на брифинге в преддверии заседания глав оборонных ведомств стран альянса 12-13 октября в Брюсселе.

"Я думаю, что союзники по НАТО и генеральный секретарь были предельно ясны с самого начала войны. У нас есть единая позиция. Важно, чтобы НАТО не стала стороной этого конфликта. Это конфликт между Россией и Украиной. НАТО - это оборонительный военный альянс. Я не вижу изменений по этой позиции", - ответила Смит на вопрос о необходимости создания бесполетной зоны над Украиной.

Российский лидер Владимир Путин заявил в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими.