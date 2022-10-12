В ЕК заявили, что ЕС скоро представит варианты быстрого восстановления Украины

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз должен работать над дальнейшей изоляцией России

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз скоро представит варианты быстрого восстановления Украины после конфликта. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы должны работать над дальнейшей изоляцией России. Украина может рассчитывать на своих друзей в восстановлении при постоянной финансовой поддержке Группы семи. ЕС скоро представит варианты быстрого восстановления", - написала она в Twitter.

Фон дер Ляйен добавила, что предстоящая 25 октября международная конференция в Берлине будет продвигать стратегию ЕС по восстановлению Украины.