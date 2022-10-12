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ТАСС

Комитет Думы по обороне обсудил с МО и Минфином "военный бюджет"

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Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

По словам главы комитета Андрея Картаполова, выделенные средства в рамках расходов по разделу "Национальная оборона" отвечают в полном объеме всем запросам Минобороны, включая потребности специальной военной операции

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне на заседании во вторник рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, сообщил ТАСС глава комитета Андрей Картаполов. По словам парламентария, выделенные средства в рамках расходов по разделу "Национальная оборона" отвечают в полном объеме всем запросам Минобороны, включая потребности специальной военной операции (СВО).

"Провел заседание комитета Госдумы по обороне, на котором мы рассмотрели и утвердили заключение на федеральный бюджет на 2023-2025 годы, рекомендовав Государственной думе принять его в первом чтении. В рамках расходов по разделу "Национальная оборона" предусмотрены бюджетные средства на решение ключевых вопросов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе на дальнейшее переоснащение на новые образцы вооружений, военной и специальной техники, и, конечно, социальную защиту военнослужащих и военных пенсионеров, членов их семей и решение других задач", - сказал он.

Картаполов отметил, что в ходе заседания с представителями Минобороны и Минфина состоялось обстоятельное обсуждение всех основных направлений "военного бюджета", депутатам были даны исчерпывающие ответы на все вопросы. "Подчеркну, что выделяемые объемы бюджетных ассигнований позволят обеспечить реализацию основных стратегических целей для развития Вооруженных сил Российской Федерации и отвечают в полном объеме всем запросам Минобороны, включая потребности СВО", - добавил он.

Председатель думского комитета по обороне сообщил, что проектом бюджета по разделу "Национальная оборона" в 2023 году предусмотрено выделение 4,98 трлн рублей, в 2024 году - 4,46 трлн рублей, в 2025 году - 4,2 трлн рублей. "Важно, что законопроектом предусмотрена ежегодная индексация с 1 октября денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, в 2023 году - на 10,5%. Кроме того, обращу внимание на то, что предусмотренное в законопроекте увеличение с 1 октября 2023 года на 10,5% денежного довольствия военнослужащих, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, также с 1 октября на 10,5%", - отметил он.

Согласно внесенному правительством РФ в Думу проекту федерального бюджета, его расходы в 2023 году составят 29 трлн рублей, в 2024 году - 29,4 трлн рублей, в 2025 году - 29,2 трлн рублей. Доходы федерального бюджета в 2023 году составят 26,1 трлн рублей, в 2024 году - 27,2 трлн рублей, в 2025 году - 27,9 трлн рублей. Дефицит, согласно прогнозам, составит порядка 2% ВВП (около 3 трлн рублей), закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. Ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться - до 0,7% в 2025 году. 

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