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ТАСС

Эрдоган намерен обсудить с Путиным посредничество Турции в урегулировании на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

По словам официального представителя турецкого президента Ибрагима Калына, Эрдоган - единственный, кто "может усадить за стол переговоров Зеленского и Путина"

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 13 октября в Астане со своим российским коллегой Владимиром Путиным планирует обсудить возможности дипломатического урегулирования на Украине и возможного посредничества в этом процессе Анкары. Об этом сообщил во вторник официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в эфире телеканала TV24.

"Турция считает, что двери для дипломатии необходимо всегда держать открытыми. На сегодняшний день она является единственной страной, которая способна предложить дорожную карту урегулирования на Украине. Наш президент - фактически единственный лидер, который может усадить за стол переговоров Зеленского и Путина, намерен обсудить возможности дипломатического урегулирования на Украине и посредничества в этом процессе", - сказал Калын.

По его словам, в настоящее время сторонников продолжения украинского конфликта больше, чем сторонников урегулирования, и это уже не конфликт между Россией и Украиной, а противостояние Запада и России. "Необходимо сделать выбор - либо в сторону возвращения за стол переговоров, либо продолжения конфликта. Не уверен, что сейчас можно обеспечить прекращение огня, но в перспективе это возможно. Есть много преград, подводных течений на пути урегулирования, но основа для его урегулирования может быть найдена", - отметил представитель турецкого президента.

Ранее сообщалось, что в Астане, где 12-13 пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, планируется встреча президентов РФ и Турции. Темами предстоящих переговоров, как ожидается, станут в том числе урегулирование на Украине. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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