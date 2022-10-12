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ТАСС

Зеленский на встрече с лидерами G7 вновь отказался вести переговоры с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

По словам украинского лидера, в мире сейчас "наблюдают за реакцией демократии" на "устроенные Россией псеводреферендумы"

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что не будет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Надо признать очевидный факт: с этим руководителем России, у которого нет будущего, не может быть и диалога", - сказал Зеленский во вторник во время онлайн-консультации с лидерами стран Группы семи (G7).

Зеленский считает, что в мире сейчас "наблюдают за реакцией демократии" на устроенные Россией псеводреферендумы. "Россия должна быть полностью изолирована и наказана <...> политически и санкционно", - считает он.

Как заявил президент Украины, в мире должны осознать, что украино-российские переговоры "могут быть либо с другим руководителем России", который будет признавать устав ООН, базовые принципы человечности, территориальную целостность Украины, "либо в другой конфигурации".

Выступая 30 сентября на церемонии принятия в состав России новых регионов, Путин призвал Киев "немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров". По его словам, Москва к переговорам готова, но не будет обсуждать выбор жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, "Россия его не предаст", а власти Украины должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением.

Между тем 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с действующим российским лидером. Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что украинский президент подписал указ по указке Запада, а само решение она назвала "тупиком Зеленского". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для ведения переговоров необходимы две стороны, поэтому Россия будет ждать изменения позиции нынешнего или уже следующего президента Украины относительно диалога с Москвой.

На встрече с лидерами G7 Зеленский также попросил укрепить украинскую систему ПВО. "Воздушный щит для Украины - это часть гарантий безопасности, которые являются элементами нашей формулы мира", - сказал он. Зеленский заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Италии Марио Драги, что Киев ожидает от них поставок зенитных ракетных комплексов SAMP-T.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой в понедельник заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки "современных систем противовоздушной обороны". Как отметил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, эти заявления подтверждают факт закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта. По его словам, подобная помощь Украине со стороны США - "путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО". 

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