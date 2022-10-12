Маск заявил, что не обсуждал с Путиным мирный план по Украине

Предприниматель отметил, что разговаривал с президентом РФ только однажды - примерно 18 месяцев назад, темой разговора был космос

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, заявил, что не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным план мирного урегулирования на Украине.

"Нет, это не так. Я разговаривал с Путиным только однажды - примерно 18 месяцев назад. Темой разговора был космос", - написал он в Twitter.

Ранее во вторник появились сообщения со ссылкой на информацию главы аналитического центра Eurasia Group Иэна Бреммера, что Маск несколько недель назад якобы обсуждал с Путиным урегулирование на Украине, после чего представил в Twitter свой план по этому вопросу.