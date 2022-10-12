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ТАСС

Посол КНДР заявил, что Пхеньян поддерживает действия России на Украине

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Триумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Дипломат отметил успехи Москвы в деле защиты достоинства, безопасности и права на развитие страны

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пхеньян отмечает успехи российской стороны в деле обеспечения безопасности и поддерживает ее действия на Украине. Об этом заявил во вторник посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.

"Мы радуемся, что дружественный российский народ добивается больших успехов, смело преодолевая всевозможные вызовы и трудности, встающие на пути осуществления справедливого дела защиты достоинства, безопасности и права на развитие страны. И мы поддерживаем действия правительства России, принимаемые им в связи с событиями на Украине", - сказал дипломат на мероприятии в честь 74-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном. 

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Страны
КНДР
Россия
Украина
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