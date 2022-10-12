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ТАСС

Spiegel: Германия передала украинской армии первую систему ПВО IRIS-T SLM

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Система противовоздушной обороны IRIS-T SLM
Система противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
Источник изображения: IMAGO/Political-Moments via Reuters Connect

Передача, по данным издания, прошла во вторник недалеко от польско-украинской границы

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Германия передала Украине первую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом сообщил во вторник журнал Der Spiegel.

По информации источников издания, передача прошла во вторник недалеко от польско-украинской границы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал обещание поставить такие системы ПВО украинской стороне в начале июня, когда выступал в Бундестаге. Изначально передача была намечена на ноябрь. Остальные три комплекса, как ожидается, будут направлены Киеву только в следующем году, конкретные сроки пока не известны.

В понедельник министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила журналистам, что последние авиаудары России по объектам на Украине свидетельствуют о важности скорейшей передачи Киеву современных систем противовоздушной обороны.

Ракеты IRIS-T SLM могут поражать цели на высоте до 20 км и на удалении примерно 40 км.

Воздушная тревога была объявлена во вторник утром на всей территории Украины. Поступала информация о взрывах во Львове, Виннице, Павлограде, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Киевской, Днепропетровской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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