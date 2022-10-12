Военный историк рассказал о технических характеристиках систем ПВО IRIS-T

Военный историк Кнутов рассказал о технических характеристиках систем ПВО IRIS-T

Военный историк Юрий Кнутов 11 октября рассказал «Известиям» о технических характеристиках систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Ранее в этот день журнал Der Spiegel сообщил, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

«Система IRIS-T основана на американских ракетах класса «воздух-воздух». Ракеты имеют ряд особенностей — главное: выдерживают очень большие перегрузки и могут иметь два типа головок самонаведения — это тепловая головка самонаведения, причем с идентификацией оптического образа, либо радиолокационная головка с самонаведением», — сказал Кнутов.

Он отметил, что достоинство комплекса в том, что в нем используется принцип «выстрелил и забыл».

«То есть находит локатор цель, затем информация идет на ракету в головку самонаведения, она захватывает цель, производит пуск, и дальше ракета уже самостоятельно устремляется к цели», — пояснил историк.

Он также рассказал, что по сравнению с американо-норвежским комплексом NASAMS IRIS полностью мобилен. По словам Кнутова, в NASAMS нужно снимать пусковые, ставить на землю и только потом производить пуск. На это уходит не менее 15 минут, что делает комплекс уязвимым. IRIS лишен этого недостатка.

«Оба комплекса могут работать с другими радиолокационными станциями, комплексами стран НАТО. Но с системами украинскими — это комплексы С-300П, С-300В — они не сопрягаются, поэтому они не могут быть включены в единую систему ПВО Украины. Могут работать только раздельно, что требует специального целеуказания и ограничивают боевые возможности», — добавил эксперт.

Он предположил, что эти комплексы Украина закупает в основном для борьбы с крылатыми ракетами и с дронами.

«Насколько это будет эффективно покажет время, потому что ни один, ни другой комплексы в реальных боевых действиях еще не участвовали», — заключил Кнутов.

Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия делает всё, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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