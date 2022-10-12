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ТАСС

Столтенберг: поставки ПВО Украине будут одной из главных тем встречи министров НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/Bernat Armangue

По словам генерального секретаря альянса, Украина нуждается в различных системах, способных уничтожать разные типы целей, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Вопрос о поставках Украине современных средств ПВО и снарядов к ним будет одной из главных тем предстоящей на следующей неделе встречи министров обороны стран НАТО. Об этом во вторник в интервью вещательной корпорации "Би-би-си" заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО готовы расширить поставки [Киеву] разнообразного военного оборудования. Сейчас, безусловно, существует срочная необходимость в средствах ПВО, поэтому я приветствую заявления США, Германии и других союзников о готовности поставить новые современные системы ПВО и в большем количестве, чем раньше, - сказал Столтенберг. - Они доказали свою высокую эффективность - мы видели, что в последние недели и месяцы украинцам удалось сбить большое количество ракет, однако необходимо больше систем на замену и снарядов к ним, чтобы защищать большую территорию. Это будет одной из основных тем, которые будут обсуждаться на встрече министров обороны на следующей неделе".

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина нуждается в различных системах, способных уничтожать разные типы целей, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники. Столтенберг признал, что данный фактор, а также необходимость защищать от ударов большую территорию, делают задачу по оказанию помощи Киеву значительно сложнее. По его словам, способы увеличить объемы поставок, а также организовать транспортировку систем ПВО на Украину будут обсуждаться уже в среду в ходе встречи контактной группы по Украине. Само же заседание глав оборонных ведомств стран альянса пройдет 12-13 октября в Брюсселе.

Комментируя удары, нанесенные Россией в понедельник по украинской территории, Столтенберг отметил, что страны НАТО "должны быть осторожны и не недооценивать Россию, продолжая оказывать помощь Украине и готовиться к игре в долгую", задействуя как свои запасы, так и "нарастив производство снарядов и вооружений, чтобы продолжать поставки Украине и заново наполнять собственные склады".

Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, а также предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, то ответы будут жесткими. 

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