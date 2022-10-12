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ТАСС

В США заявили, что не стремятся к конфликту с Россией

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что его страна также не хочет перехода боевых действий на Украине в ядерную сферу

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Американская администрация США не стремится к конфликту с Россией и не хочет перехода боевых действий на Украине в ядерную сферу, что стало было бы катастрофой для всех. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией. Президент [США Джо Байден] высказался об этом предельно ясно. Он также говорил, что американские военнослужащие не будут воевать на территории Украины. Никто не хочет, чтобы эта война переросла в ядерную", - отметил Кирби.

Он признал, что США не фиксируют никаких признаков намерения России применить какой-либо вид оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине. "Мы продолжаем отслеживать [ситуацию на Украине], <...>. Исходя той работы, которую мы проводим, чтобы иметь возможность собрать как можно больше информации и контекста, мы не видели никаких признаков, которые говорили бы нам о том, что [российский президент Владимир] Путин принял решение применить ядерное оружие или ОМУ на территории Украины", - сказал представитель Белого дома. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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