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ТАСС

Страны G7 призвали Белоруссию перестать содействовать РФ в спецоперации

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее сообщил, что его страна и Россия начинают задействовать совместную региональную группировку войск в связи с обострением на западных границах Союзного государства

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) в связи с развертыванием региональной группировки войск Белоруссии и России призвали Минск перестать содействовать Москве в ведении спецоперации на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении "семерки" по итогам экстренной встречи лидеров в онлайн-формате, которое распространил во вторник кабмин ФРГ.

"Объявление о создании совместной с Россией военной группировки является самым последним примером пособничества белорусского режима России. Мы вновь призываем режим Лукашенко полностью соблюдать свои обязательства по международному праву", - говорится в документе. Страны "семерки" также призвали Минск "прекратить оказывать содействие" проведению специальной военной операции РФ на Украине.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в понедельник, что Белоруссия и РФ начинают задействовать совместную региональную группировку войск в связи с обострением на западных границах Союзного государства. Как пояснил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, группировка выполняет оборонительные задачи. 

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Страны
Белоруссия
Германия
Россия
Украина
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