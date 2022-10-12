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ТАСС

США рассчитывают очень скоро поставить Киеву два первых комплекса ПВО NASAMS

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей "дополнительных средств ПВО"

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Власти США рассчитывают "в самом ближайшем будущем" передать Киеву первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он напомнил, что ранее Вашингтон объявил о намерении поставить Украине восемь таких систем. Поставки планируется осуществлять в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение американским оборонным ведомством контрактов с производителями, а не предоставление техники напрямую из запасов Пентагона. "Мы усердно работаем над тем, чтобы передать им первые два [комплекса] NASAMS. Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы передать [их] <...> в самом ближайшем будущем", - сказал он, отказавшись назвать точную дату. "Без сомнений, мы заинтересованы в том, чтобы максимально ускорить доставку Украине NASAMS", - подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби также отметил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей дополнительных средств ПВО, но объявлений пока нет. "Мы постоянно обсуждаем с украинской стороной их потребности, и их потребности меняются. <...> Сейчас мы, конечно, опять говорим о средствах ПВО. <...> Мы продолжим работать с ними над их дополнительными потребностями в будущем, это включает продолжение обсуждения дополнительных возможностей в сфере противовоздушной обороны", - пояснил чиновник.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
NASAMS
Персоны
Путин Владимир
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