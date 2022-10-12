Медведев: поставка Киеву новейших РСЗО ускорит эскалацию конфликта до мировой войны

Похожие новости

22.08.2022 США не стоит играть с огнем на Украине. Иначе Россия даст ядерный ответ

13.05.2022 Медведев назвал главный риск украинского конфликта

27.04.2022 Финляндии и Швеции не место в НАТО. Будет только хуже

22.04.2022 Жизнь под дамокловым мечом: зачем Швеция и Финляндия собрались в НАТО

22.04.2022 "Небывалая агрессивность". Что Вашингтон и Брюссель затеяли в Европе

27.12.2016 Россия для Китая: партнер, модель, или конкурент?