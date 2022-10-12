Медведев: поставка Киеву новейших РСЗО ускорит эскалацию конфликта до мировой войны

Замглавы Совбеза РФ посоветовал американскому истеблишменту мыслить здраво и оценивать существующие экзистенциальные риски
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал возможную поставку Киеву РСЗО повышенной дальности самым быстрым путем эскалации конфликта до мировой войны.
"Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны - поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.
Медведев посоветовал руководству НАТО и американскому истеблишменту мыслить здраво и оценивать существующие экзистенциальные риски.