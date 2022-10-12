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ТАСС

Глава Минобороны Турции обсудил ситуацию на Украине с российским коллегой

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Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи. Архивное фото
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи. Архивное фото.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Турецкое военное ведомство сообщило, что стороны отметили важность скорейшего прекращения огня на Украине, чтобы не допустить дальнейшего роста жертв, а также установления в регионе спокойствия и стабильности

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел во вторник телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, в ходе которого обсудил ситуацию на Украине, реализацию зерновой сделки и сирийское урегулирование. Об этом сообщило турецкое военное ведомство.

"Обсуждались ситуация на Украине, реализация "продовольственной сделки", сирийское урегулирование, двусторонние, региональные вопросы обороны и безопасности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны отметили важность скорейшего прекращения огня на Украине, чтобы не допустить дальнейшего роста человеческих жертв, а также установления в регионе спокойствия и стабильности. "В вопросе прекращения огня выражено общее понимание", - говорится в релизе.

Министры также обсудили вопросы успешной реализации подписанной в июле в Стамбуле зерновой сделки.

Глава военного ведомства Турции подчеркнул, что его страна, "оказывающая всяческую гуманитарную помощь, как прежде, готова вносить вклад в обеспечение в регионе мира".

Применительно к Сирии была подчеркнута важность устранения исходящей с территории соседней страны террористической угрозы и противостояния террористическим организациям. В этой связи, как указывается, было вновь обращено внимание на соблюдение ранее достигнутых договоренностей. 

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Страны
Сирия
Турция
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
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