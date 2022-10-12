СМИ: G7 подпитывает конфликт на Украине поставками вооружений Киеву

Газета Global Times заявила, что США и их союзники продолжат раздувать пламя конфликта, предоставляя Украине больше вооружений, и именно западные страны следует винить в росте напряженности

ПЕКИН, 11 октября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) затягивают и еще больше разжигают конфликт на Украине своими планами продолжить поставки вооружений Киеву. Об этом сообщила государственная газета КНР Global Times со ссылкой на китайских экспертов.

Лидеры G7 созвали во вторник виртуальную встречу, чтобы выразить поддержку Киеву после эскалации российско-украинского конфликта. Китайские обозреватели полагают, что Запад надеется "на затяжную прокси-войну, чтобы истощить Россию", пишет газета. США и их союзники продолжат раздувать пламя конфликта, предоставляя Украине больше вооружений, и именно западные страны следует винить в нынешнем росте напряженности, уточняет издание.

По мнению научного сотрудника Восточно-Китайского педагогического университета, в текущей ситуации Европа не в состоянии принимать решения, основанные на ее собственных интересах, и полностью зависит от США.

Страны Группы семи в совместном заявлении по итогам экстренной встречи лидеров сообщили о намерении продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку, а также санкционное давление на Россию.

Встреча была созвана после нанесения Россией массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в ответ на взрыв на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, то ответы будут жесткими.