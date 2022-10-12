Контактная группа по Украине сосредоточится на поставках средств ПВО

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что более 50 стран, входящих в контактную группу по Украине, встретятся накануне заседания министров обороны стран альянса, чтобы определить, как помочь Киеву в военном плане

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Члены НАТО в ходе встречи контактной группы по Украине сосредоточатся на вопросе поставок Киеву средств ПВО. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит на брифинге в преддверии заседания глав оборонных ведомств стран альянса 12-13 октября в Брюсселе.

По ее словам, более 50 стран, входящих в контактную группу по Украине, встретятся накануне заседания министров обороны стран НАТО, чтобы определить, как помочь Киеву в военном плане. "Ожидаю, что завтрашние обсуждения будут посвящены обеспечению поставок Украине средств ПВО", - заявила Смит.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в понедельник заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки "современных систем противовоздушной обороны".

Российский лидер Владимир Путин заявил в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими.