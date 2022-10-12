Войти
ТАСС

Контактная группа по Украине сосредоточится на поставках средств ПВО

312
0
0
Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что более 50 стран, входящих в контактную группу по Украине, встретятся накануне заседания министров обороны стран альянса, чтобы определить, как помочь Киеву в военном плане

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Члены НАТО в ходе встречи контактной группы по Украине сосредоточатся на вопросе поставок Киеву средств ПВО. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит на брифинге в преддверии заседания глав оборонных ведомств стран альянса 12-13 октября в Брюсселе.

По ее словам, более 50 стран, входящих в контактную группу по Украине, встретятся накануне заседания министров обороны стран НАТО, чтобы определить, как помочь Киеву в военном плане. "Ожидаю, что завтрашние обсуждения будут посвящены обеспечению поставок Украине средств ПВО", - заявила Смит.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в понедельник заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки "современных систем противовоздушной обороны".

Российский лидер Владимир Путин заявил в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
30.09.2022
США обсудили с союзниками наращивание производства оружия для Украины и его стандартизацию
30.09.2022
Глава МИД Польши допустил ввод сил НАТО на Украину в случае применения РФ ядерного оружия
28.06.2022
Почему нужно восстановить "линию равновесия" между Россией и Западом
27.06.2022
Джонсон пользуется Зеленским. Но не всё так однозначно
24.03.2022
Китайцы: заявление Пескова – явная пощечина Америке
22.06.2021
Главред (Украина): почему США никогда не сдадут Украину России
21.06.2021
База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»