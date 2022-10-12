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ТАСС

Песков считает, что конфронтация Запада с РФ продолжится после саммита G7

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Максим Слуцкий/ТАСС

По словам пресс-секретаря российского президента, Кремлю хорошо понятен настрой стран G7 перед саммитом

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Кремль ждет от предстоящего саммита Группы семи продолжения конфронтации с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Настрой накануне этого саммита нам хорошо понятен, он хорошо прогнозируем. Конфронтация будет продолжаться", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос, какова будет реакция РФ, если участники саммита договорятся о продолжении поставок оружия Украине, Песков заметил, что "дальнейшие поставки оружия Киеву анонсируются самыми разными странами и весьма широко". "Конечно, мы будем внимательно все отслеживать", - заверил представитель Кремля.

Планируется, что во вторник пройдет встреча лидеров государств Группы семи в онлайн-формате, в которой примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Как ранее заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, страны G7 не должны ни на йоту ослаблять решимость помочь Украине победить, она также планирует обратиться к коллегам с просьбой продолжать санкционную политику в отношении России. В понедельник Белый дом распространил график президента США Джо Байдена, из которого следует, что руководители стран "семерки" проведут встречу для обсуждения "непоколебимой приверженности поддержке Украины".

Консультации пройдут в связи с нанесением Россией массированного удара по украинским объектам энергетики, военного управления и связи в ответ на совершение властями в Киеве теракта на Крымском мосту и других преступлений. В понедельник президент РФ Владимир Путин предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться совершать теракты на территории РФ, то ответы будут жесткими. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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