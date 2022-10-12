Индексация денежного довольствия военных составит 10,5 процента

Картаполов: индексация денежного довольствия военных в 2023 году составит 10,5 процента

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости о том, что индексация денежного довольствия военнослужащих в 2023 году составит 10,5%, что предусмотрено бюджетом.

"Важно, что законопроектом предусмотрена ежегодная индексация с первого октября денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году – на 10,5%. Кроме того, обращу внимание на то, что предусмотренное в законопроекте увеличение с первого октября 2023 года на 10,5% денежного довольствия военнослужащих, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу также с 1 октября на 10,5%", - сообщил Картаполов, отметив, что провел заседание Комитета ГД по обороне, на котором был рассмотрен федеральный бюджет на 2023-2025 годы.

Комитет рекомендовал Государственной Думе принять его в первом чтении, отметил он.

"В заключение хочу отметить, что сегодня с представителями Минобороны и Минфина состоялось обстоятельное обсуждение всех основных направлений "военного бюджета", депутатам были даны исчерпывающие ответы на все задаваемые вопросы. Подчеркну, что выделяемые объемы бюджетных ассигнований позволят обеспечить реализацию основных стратегических целей для развития Вооруженных Сил Российской Федерации и отвечают в полном объеме всем запросам Минобороны, включая потребности специальной военной операции", - добавил парламентарий.