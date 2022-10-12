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Интерфакс-АВН

НАТО проведёт ежегодные учения по ядерному сдерживанию

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Йенс СтолтенбергФото с сайта НАТО

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - В НАТО не планируют переносить намеченные на октябрь учения по ядерному сдерживанию, так как это подало бы неверный сигнал, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Это плановые учения. Мы их проводим каждый год, чтобы убедиться, что наши силы ядерного сдерживания остаются эффективными, и что обеспечивается безопасность на объектах", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По информации на сайте НАТО, учения Steadfast Noon пройдут на следующей неделе.

Столтенберг сказал, что дату учений определили давно: еще до старта спецоперации РФ на Украине.

"Отмена этих учений послала бы неверный сигнал", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста о том, разумно ли проводить такие учения сейчас, учитывая сложную международную обстановку. По словам Столтенберга, "сейчас время, когда нужно проявлять твердость и показывать, что НАТО готова защищать всех своих членов".

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
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