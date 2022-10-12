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ЦАМТО

Силы Балтийского флота обеспечили проведение госиспытаний ДЭПЛ "Уфа" в Балтийском море

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Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.06.
Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.06.2022.
Источник изображения: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru / vk.com/marinist_spb

ЦАМТО, 11 октября. Боевые корабли и спасательные суда Балтийского флота обеспечили государственные испытания дизель-электрической подводной лодки "Уфа", которые завершились в морских полигонах флота.

Экипаж подводного корабля, находясь в море, совместно с представителями промышленности проверял работоспособность систем и механизмов, осуществлял проверку оружия и технических средств, в подводном и надводном положении, испытывал лодку на максимальных скоростях, а также проверял работу гидроакустической станции и радиотехнических средств.

Государственные испытания являются обязательным этапом процесса строительства любого корабля и проводятся с целью проверки в ходовых условиях его систем и механизмов на соответствие утвержденной спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

"Уфа" – дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Страны
Польша
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
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