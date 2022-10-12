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ТАСС

Глава британской разведки отказался считать удары ВС РФ на Украине эскалацией конфликта

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Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Джереми Флеминг считает, что "конфликт продолжает оставаться в тех рамках, в каких он был ранее"

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Ракетные удары ВС РФ по инфраструктурным объектам на Украине нельзя считать переходом конфликта в новую фазу. Такое мнение во вторник выразил руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки) Великобритании Джереми Флеминг.

"Мое мнение по тому, что мы увидели вчера: да, это было эскалацией с точки зрения возвращения к [тактике] точечных ударов по национальной инфраструктуре, но это не было эскалацией с точки зрения используемых типов вооружений. Таким образом, конфликт продолжает оставаться в тех рамках, в каких он был ранее", - сказал Флеминг, выступая в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны.

Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, а также предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, то ответы будут жесткими. 

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