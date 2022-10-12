Войти
ИноСМИ

НАТО вдовое увеличила количество военных кораблей вблизи "Северных потоков"

300
0
-1
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent

НАТО вдовое увеличила количество военных кораблей вблизи "Северных потоков"

НАТО вдвое увеличила контингент военных кораблей в Северном и Балтийском морях. Охраной объектов заняты около 30 судов. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"После диверсий на трубопроводах "Северный поток" мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями", - заявил Столтенберг.

Военный альянс стал активнее обмениваться разведывательной информаций.

Теракты на "Северных потоках" произошли 26 сентября. На двух ветках экспортных магистралей выявили утечки газа. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
Похожие новости
09.05.2022
Генерал США предложил создать бригады НАТО из украинцев для боев с Россией
02.12.2021
MTV (Финляндия): большинство финских офицеров поддерживают идею присоединения Финляндии к НАТО
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
23.08.2010
На "Адмиралтейских верфях" Санкт-Петербурга состоится закладка головной субмарины для Черноморского флота РФ
25.12.2009
Минобороны не собирается отказываться от "Булавы" - Сердюков
18.12.2008
Большие проблемы малой авиации
06.07.2007
В 2009 году российский Военно-морской флот получит новейшую многоцелевую АПЛ "Северодвинск" - вице-адмирал Шлемов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»