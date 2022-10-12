Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море.

НАТО вдовое увеличила количество военных кораблей вблизи "Северных потоков"

НАТО вдвое увеличила контингент военных кораблей в Северном и Балтийском морях. Охраной объектов заняты около 30 судов. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"После диверсий на трубопроводах "Северный поток" мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями", - заявил Столтенберг.

Военный альянс стал активнее обмениваться разведывательной информаций.

Теракты на "Северных потоках" произошли 26 сентября. На двух ветках экспортных магистралей выявили утечки газа. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.