Войти
ТАСС

Ангола планирует продолжить сотрудничество с Россией в области космоса

318
0
0
Подготовка спутника AngoSat-1 к пуску
Подготовка спутника AngoSat-1 к пуску.
Источник изображения: РКК "Энергия"

Министр телекоммуникации, информационных технологий и по связям с общественностью Республики Ангола Мариу Аугушту да Силва Оливейра заявил, что РФ является одним из лидеров в области космических технологий в мире

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 11 октября. /ТАСС/. Ангола будет продолжать сотрудничество с Россией в космической отрасли. Об этом сообщил во вторник журналистам министр телекоммуникации, информационных технологий и по связям с общественностью Республики Ангола Мариу Аугушту да Силва Оливейра.

"Мы уже какое-то время сотрудничаем с РФ в области космических технологий. Космическая область большая, она постоянно развивается. Безусловно, мы планируем продолжать наше сотрудничество", - отметил он.

Министр напомнил, что Россия является одним из лидеров в области космических технологий в мире. "Мы очень хотим учиться у лучших", - добавил Оливейра.

Ангольский министр не исключил, что республика может заказать у РФ еще один спутник. "Область высоких космических технологий всегда развивается, безусловно, после появления этого спутника вполне возможно, что появится необходимость что-то модернизировать или закупить новый. В любом случае мы сначала будем его использовать, будем смотреть, как он работает, и потом, вполне возможно, что появится такая необходимость - появление нового спутника", - отметил Оливейра.

По словам ангольского министра, появление спутника "Ангосат-2" имеет огромное значение для страны, которое связано с развитием коммуникации. "Наша страна большая, нужно, чтобы коммуникации достигали самых дальних уголков. Чтобы это была качественная и хорошая коммуникация, которая будет доступна всем", - добавил он.

Запуск спутника "Ангосат-2" на ракете-носителе "Протон-М" запланирован на вечер 12 октября. Он был создан в РФ взамен аппарата "Ангосат-1", который был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Казахстан
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Проекты
Байконур
ИТ
Похожие новости
15.03.2019
Не прощай их, Юра
22.05.2018
Все ниже и ниже
20.04.2018
Ракета "Протон-М" с российским военным спутником стартовала с Байконура
22.12.2017
Ракеты и люди
31.05.2017
Инфраструктуру для "Сункара" на Байконуре начнут передавать Казахстану в 2018 году
12.04.2011
Россия – основной партнер для Казахстана в освоении космоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»