Ангола планирует продолжить сотрудничество с Россией в области космоса

Министр телекоммуникации, информационных технологий и по связям с общественностью Республики Ангола Мариу Аугушту да Силва Оливейра заявил, что РФ является одним из лидеров в области космических технологий в мире

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 11 октября. /ТАСС/. Ангола будет продолжать сотрудничество с Россией в космической отрасли. Об этом сообщил во вторник журналистам министр телекоммуникации, информационных технологий и по связям с общественностью Республики Ангола Мариу Аугушту да Силва Оливейра.

"Мы уже какое-то время сотрудничаем с РФ в области космических технологий. Космическая область большая, она постоянно развивается. Безусловно, мы планируем продолжать наше сотрудничество", - отметил он.

Министр напомнил, что Россия является одним из лидеров в области космических технологий в мире. "Мы очень хотим учиться у лучших", - добавил Оливейра.

Ангольский министр не исключил, что республика может заказать у РФ еще один спутник. "Область высоких космических технологий всегда развивается, безусловно, после появления этого спутника вполне возможно, что появится необходимость что-то модернизировать или закупить новый. В любом случае мы сначала будем его использовать, будем смотреть, как он работает, и потом, вполне возможно, что появится такая необходимость - появление нового спутника", - отметил Оливейра.

По словам ангольского министра, появление спутника "Ангосат-2" имеет огромное значение для страны, которое связано с развитием коммуникации. "Наша страна большая, нужно, чтобы коммуникации достигали самых дальних уголков. Чтобы это была качественная и хорошая коммуникация, которая будет доступна всем", - добавил он.

Запуск спутника "Ангосат-2" на ракете-носителе "Протон-М" запланирован на вечер 12 октября. Он был создан в РФ взамен аппарата "Ангосат-1", который был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат".