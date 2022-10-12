Премьер Японии призвал не допустить применения ядерного оружия на Украине

Вместе с тем Фумио Кисида назвал ситуация на Украине непредсказуемой

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Ситуация на Украине является непредсказуемой, но нельзя допустить применения в этом конфликте ядерного оружия. Об этом заявил журналистам во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам онлайн-встречи лидеров Группы семи (G7).

"Украина не должна стать новым местом, где будет применено ядерное оружие", - сказал он. "В мире уже 77 лет не применяется ядерное оружие. Однако ситуация непредсказуема. На встрече я подчеркнул, что история неприменения ядерного оружия должна продолжаться", - добавил японский премьер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет развивать тему ядерной эскалации, говорящие о ней люди ведут себя безответственно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь подчеркивала, что США и другие западные страны могут быть заинтересованы в эскалации ситуации вокруг применения ядерного оружия при списывании вины на Москву.