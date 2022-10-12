Лидеры стран G7 приняли совместное заявление о ситуации вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон участвует в видеоконференции с лидерами G7, 11 октября 2022 года.

Группа семи заявила о намерении продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку "столько, сколько потребуется"

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) по итогам встречи в онлайн-формате приняли совместное заявление о ситуации вокруг Украины, которое во вторник распространила пресс-служба кабмина ФРГ.

О чем в нем говорится:

Страны G7 осуждают и безоговорочно отвергают незаконную попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины в дополнение к Автономной Республике Крым и Севастополю. Они никогда не признают "бутафорские референдумы, которые Россия использует, чтобы ее обосновать".

G7 поддерживает целостность Украины, подтверждает ее право защищать признанную международным сообществом территорию "в соответствии с международным правом, в особенности с Уставом ООН" и "восстановить полный контроль над ней".

Лидеры решительно осуждают любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры.

G7 намерена продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку "столько, сколько потребуется", а также готовы помогать Киеву в подготовке к зиме.

Лидеры считают, что мирное урегулирование на Украине должно включать восстановление страны, в том числе за счет средств из России.

Страны Группы семи призвали Минск перестать содействовать Москве в ведении спецоперации на Украине.

Лидеры предупредили о том, что применение химического, биологического или атомного оружия на Украине будет иметь серьезные последствия.

"Семерка" выразила глубокую обеспокоенность преднамеренным повреждением трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" указав, что решительно осуждают любое умышленное разрушение критически важной инфраструктуры и приветствуют продолжающиеся расследования.

В заявлении подчеркивается, что страны "будут действовать в тесной координации, чтобы устранить негативное влияние российской агрессии на глобальную экономическую стабильность, в том числе путем продолжения сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности и доступности в странах G7 и за ее пределами".

Страны G7 осуждают и безоговорочно отвергают незаконную попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины в дополнение к Автономной Республике Крым и Севастополю. Они никогда не признают "бутафорские референдумы, которые Россия использует, чтобы ее обосновать".

G7 поддерживает целостность Украины, подтверждает ее право защищать признанную международным сообществом территорию "в соответствии с международным правом, в особенности с Уставом ООН" и "восстановить полный контроль над ней".

Лидеры решительно осуждают любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры.

G7 намерена продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку "столько, сколько потребуется", а также готовы помогать Киеву в подготовке к зиме.

Лидеры считают, что мирное урегулирование на Украине должно включать восстановление страны, в том числе за счет средств из России.

Страны Группы семи призвали Минск перестать содействовать Москве в ведении спецоперации на Украине.

Лидеры предупредили о том, что применение химического, биологического или атомного оружия на Украине будет иметь серьезные последствия.

"Семерка" выразила глубокую обеспокоенность преднамеренным повреждением трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" указав, что решительно осуждают любое умышленное разрушение критически важной инфраструктуры и приветствуют продолжающиеся расследования.

В заявлении подчеркивается, что страны "будут действовать в тесной координации, чтобы устранить негативное влияние российской агрессии на глобальную экономическую стабильность, в том числе путем продолжения сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности и доступности в странах G7 и за ее пределами".

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-консультации с лидерами стран Группы семи снова заявил, что не будет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.