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ТАСС

Лидеры стран G7 приняли совместное заявление о ситуации вокруг Украины

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Президент Франции Эмманюэль Макрон участвует в видеоконференции с лидерами G7, 11 октября 2022 года
Президент Франции Эмманюэль Макрон участвует в видеоконференции с лидерами G7, 11 октября 2022 года.
Источник изображения: Christophe Archambault, Pool Photo via AP

Группа семи заявила о намерении продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку "столько, сколько потребуется"

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) по итогам встречи в онлайн-формате приняли совместное заявление о ситуации вокруг Украины, которое во вторник распространила пресс-служба кабмина ФРГ.

О чем в нем говорится:

  • Страны G7 осуждают и безоговорочно отвергают незаконную попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины в дополнение к Автономной Республике Крым и Севастополю. Они никогда не признают "бутафорские референдумы, которые Россия использует, чтобы ее обосновать".
  • G7 поддерживает целостность Украины, подтверждает ее право защищать признанную международным сообществом территорию "в соответствии с международным правом, в особенности с Уставом ООН" и "восстановить полный контроль над ней".
  • Лидеры решительно осуждают любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры.
  • G7 намерена продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку "столько, сколько потребуется", а также готовы помогать Киеву в подготовке к зиме. 
  • Лидеры считают, что мирное урегулирование на Украине должно включать восстановление страны, в том числе за счет средств из России.
  • Страны Группы семи призвали Минск перестать содействовать Москве в ведении спецоперации на Украине.
  • Лидеры предупредили о том, что применение химического, биологического или атомного оружия на Украине будет иметь серьезные последствия.
  • "Семерка" выразила глубокую обеспокоенность преднамеренным повреждением трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" указав, что решительно осуждают любое умышленное разрушение критически важной инфраструктуры и приветствуют продолжающиеся расследования.
  • В заявлении подчеркивается, что страны "будут действовать в тесной координации, чтобы устранить негативное влияние российской агрессии на глобальную экономическую стабильность, в том числе путем продолжения сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности и доступности в странах G7 и за ее пределами".
  • Страны G7 осуждают и безоговорочно отвергают незаконную попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины в дополнение к Автономной Республике Крым и Севастополю. Они никогда не признают "бутафорские референдумы, которые Россия использует, чтобы ее обосновать".
  • G7 поддерживает целостность Украины, подтверждает ее право защищать признанную международным сообществом территорию "в соответствии с международным правом, в особенности с Уставом ООН" и "восстановить полный контроль над ней".
  • Лидеры решительно осуждают любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры.
  • G7 намерена продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку "столько, сколько потребуется", а также готовы помогать Киеву в подготовке к зиме. 
  • Лидеры считают, что мирное урегулирование на Украине должно включать восстановление страны, в том числе за счет средств из России.
  • Страны Группы семи призвали Минск перестать содействовать Москве в ведении спецоперации на Украине.
  • Лидеры предупредили о том, что применение химического, биологического или атомного оружия на Украине будет иметь серьезные последствия.
  • "Семерка" выразила глубокую обеспокоенность преднамеренным повреждением трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" указав, что решительно осуждают любое умышленное разрушение критически важной инфраструктуры и приветствуют продолжающиеся расследования.
  • В заявлении подчеркивается, что страны "будут действовать в тесной координации, чтобы устранить негативное влияние российской агрессии на глобальную экономическую стабильность, в том числе путем продолжения сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности и доступности в странах G7 и за ее пределами".

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-консультации с лидерами стран Группы семи снова заявил, что не будет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Италия
Канада
Россия
США
Украина
Франция
Япония
Персоны
Путин Владимир
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