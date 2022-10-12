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ТАСС

Специалисты предложили высадить лунную экспедицию NASA на плато Лейбниц-Бета

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Луна и Земля
Луна и Земля.
Источник изображения: Chinese Academy of Sciences

Там присутствуют залежи водного льда или "водных" горных пород

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ученые выяснили, что самой интересной точкой посадки для первой экспедиции в рамках лунной программы Artemios выступает плато Лейбниц-Бета, где присутствуют залежи водного льда или "водных" горных пород. В этом же регионе может совершить посадку российский зонд "Луна-27", сообщила во вторник научный сотрудник Института космических исследований РАН (Москва) Мария Дьячкова на XIII Московском симпозиуме по изучению Солнечной системы.

"NASA подготовило список из 13 возможных точек, где будет осуществлена посадка экспедиции в рамках третьей фазы программы Artemis. Мы использовали данные с российского нейтронного спектрометра LEND на борту лунного зонда LRO для оценки того, как много воды присутствует в этих потенциальных зонах посадки", - заявила Дьячкова.

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя SLS корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

Третий этап этой программы, как отметила Дьячкова, будет проходить на территории южного полюса Луны, где в постоянно затененных кратерах потенциально скрываются обширные запасы льда. Пока специалисты NASA не определились с возможными точками для посадки экспедиции, но при этом они выбрали тринадцать наиболее интересных для этого регионов.

Поиски лунной воды

Российские ученые заинтересовались, в каких из этих уголков южного полюса Луны может присутствовать вода, что важно не только для участников экспедиций программы Artemis, но и для российской миссии "Луна-27", которая должна совершить посадку в этом регионе естественного спутника Земли в 2025 году для забора образцов лунного грунта и пород.

Руководствуясь этими соображениями, Дьячкова и ее коллеги использовали данные с нейтронного спектрометра LEND для выбора наиболее "водного" места для посадки и "Луны-27", и первой экспедиции программы Artemis. Проведенные ими расчеты показали, что одной из самых интересных и при этом совпадающих точек для посадки и той, и другой миссии станет плато Лейбниц-Бета и кромка соседнего с ним кратера Нобиле. Доля воды в их породах оказалась примерно в 1,5-2 раза выше, чем во всех остальных изученных уголках южного полюса Луны.

"Мы не знаем, какую точку выберут наши коллеги из NASA и какими критериями они будут руководствоваться. Если их интересуют поиски и изучение лунных запасов воды, то мы бы рекомендовали остановить выбор на плато Лейбниц-Бета или на кромке кратера Нобиле. Совместное исследование этих регионов Луны значительно улучшит научные результаты и той, и другой миссии, если обе отправятся на Луну в 2025 году", - отметила Дьячкова.

Как добавил Джеймс Хэд, профессор Брауновского университета (США) и один из участников научной команды программы "Аполлон", подготовленные его российскими коллегами сведения обязательно заинтересуют других исследователей, участвующих в подготовке программы Artemis. Эти данные помогут подобрать оптимальное место для посадки и лунной экспедиции NASA, и для российской "Луны-27", подытожил планетолог.

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