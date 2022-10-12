Военный эксперт: удары по Украине будут наноситься по другому алгоритму

Российские войска продолжили наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, все цели достигнуты, заявили в Минобороны РФ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ситуацию.

Во вторник Вооруженные силы РФ продолжили наносить массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и энергетики Украины, все назначенные объекты поражены, заявили в Минобороны России.

Украинские СМИ ранее сообщали о взрывах в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ситуацию.

"Те массированные удары, которые наносились по критической инфраструктуре украинского режима, конечно, нанесли ей ущерб. Все ракеты попали в цель. Но нужно понимать, что часть из этих целей может быть восстановлена, благодаря аварийным и резервным системам. Поэтому удары сейчас будут наноситься по другому алгоритму, по другой системе, чтобы добивать эти цели до состояния не подлежащих восстановлению. На линии боевого соприкосновения результаты скажутся не сразу, поскольку была повреждена только часть критичной инфраструктуры. Другая часть еще продолжает функционировать. Поэтому массированные удары могут повториться. Россия начала работать по этим объектам и будет работать по ним и дальше, пока вся критическая инфраструктура, обслуживающая зону боевых действий, не прекратит своего существования", – сказал Алексей Леонков.