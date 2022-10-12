Войти
Известия.ru

МО заявило о нанесении ударов по объектам военного управления и энергетики Украины

417
0
+1
Источник изображения: Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine

Минобороны: ВС РФ продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и энергетики Украины, все цели поражены

Российские войска продолжили нанесение массированного удара по объектам военного управления и энергетики Украины. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал Конашенков на брифинге.


Представитель Минобороны также рассказал о безуспешных попытках контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях. В результате были уничтожены 130 украинских военнослужащих а военная техника.Кроме того, в течение дня ВСУ пытались вести наступательные действия на николаево-криворожском направлении, атака отражена.

Ранее во вторник сообщалось о серии взрывов во Львове. Пользователи социальных сетей показали, как над городом поднимаются клубы густого черного дыма. Отмечалось, что объектом удара стал объект энергетической инфраструктуры. В этот же день дроны атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Накануне ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Это решение президент России Владимир Путин назвал ответом на террористические действия киевского режима.

Тогда же сообщалось о крупном пожаре на киевской ТЭЦ-6 в результате взрыва. Кроме того, взрывы произошли на объектах инфраструктуры в Днепропетровске, Запорожье, Львове и других промышленных центрах.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского также сообщали об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум и Житомира.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Похожие новости
23.05.2022
Минобороны РФ: удар ракетой "Калибр" по военной инфраструктуре Украины нанесён кораблём из Черного моря
07.03.2022
До котла: как выход войск РФ к Славянску изменит ход операции на Украине
28.02.2022
На Украине сообщили об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225
25.02.2022
МО сообщило о постановочных съемках СБУ с жертвами среди гражданских на Украине
09.07.2021
ABC (Испания): ВМФ России следит за испанским кораблем «Молния», участвующим в маневрах НАТО в Черном море
03.06.2019
"Лишь бы обвинить русских": в Малайзии требуют правды о MH-17
28.09.2018
Ил-20 погубила поразительная случайность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»