В США оценили «играющий незаметную роль» в спецоперации «Рычаг-АВ»

Российские военные применяют вертолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 с комплексом «Рычаг-АВ» в ходе специальной военной операции на Украине. Возможности системы оценили в публикации американского издания The Drive.

Издание отмечает, что вертолеты РЭБ играют «незаметную и потенциально чрезвычайно ценную роль» в спецоперации. Находясь на высоте более трех километров, они подавляют радары украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Построенный на базе Ми-8МТВ-5-1 вертолет несет комплекс «Рычаг-АВ», который подавляет радары системы управления огнем ракет класса «земля-воздух», обеспечивая защиту дружественных летательных аппаратов. Также система может подавлять радары самолетов противника. Вертолет получил четыре антенны для обнаружения радаров противника и создания помех. «Рычаг-АВ» позволяет подавлять радары на расстоянии до 150 километров.

Система оснащена библиотекой сигналов, которая позволяет автоматически выбирать подходящие помехи. В полуавтоматическом режиме оператор самостоятельно выбирает методы постановки помех, а в ручном — оценивает общую электромагнитную обстановку и выбирает цели. «Рычаг-АВ» может одновременно подавить восемь радиолокационных станций.

В июне Минобороны России показало работу вертолетов Ми-8 с комплексом «Рычаг-АВ», которые обеспечивают действия авиации Воздушно-космических сил России при преодолении ПВО противника в ходе спецоперации.