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Военное обозрение

Главком ВСУ Залужный: Ракетные атаки приходится отражать старым советским оружием

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Источник изображения: topwar.ru

В украинском генеральном штабе, где ещё неделю назад заявляли о «возможном завершении войны победой» либо к весне, либо и вовсе до окончания текущего года, теперь ищут возможности выйти на западную аудиторию для новых запросов о военной и военно-техническом помощи. Посыл прежний: «Дайте больше, тогда точно победим Россию».

Примерно с таким посылом выступил главком ВСУ генерал Валерий Залужный. По его словам, ситуация такова, что «украинская армия вынуждена отражать атаки устаревшими образцами оружия».

Залужный:

Мы вынуждены отбивать ракетные атаки старыми комплексами ПВО советского образца, количество которых к тому же недостаточно.

Тем временем в крупном западном издании Financial Times приводится заявление высокопоставленного американского чиновника, который, как сообщается – «на условиях анонимности», сказал:

Ракетная атака со стороны России показала слабость ПВО Украины.

Это понятно и без неназванного высокопоставленного чиновника.

Издание продолжает его цитировать:

В такой ситуации Киеву придётся всё чаще делать выбор: развёртывать свои скудные системы ПВО для защиты городов или возле линии фронта для поддержания контрнаступления. В последнее время они множество своих ЗРК перебросили на передовую, но оказались оголены города в тылу.

Тем временем Байден, со слов Зеленского, пообещал поставить Киеву системы ПВО, не сообщив какие и в каком количестве.

Эксперты, оценивая обстановку, сходятся во мнении о том, что для прикрытия всех огромных территорий Украины ВСУ нужны сотни самых современных систем пусковых установок ПВО-ПРО. Для того, чтобы прикрыть одну только столицу – Киев – нужны полноценные 4-5 батарей. Новая линия фронта протяжённостью фактически более 900 км требует как минимум 150 пусковых установок. А есть ещё Черноморское побережье, есть необходимость прикрытия крупных промышленных объектов в центральной части страны, есть западные области с важнейшими для киевского режима объектами транспортной инфраструктуры. В итоге, по самым скромным оценкам, ВСУ уже сейчас необходимо минимум три сотни пусковых установок, что вылилось бы в астрономическую сумму.

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Россия
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