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ТАСС

Рогов сообщил о выводе из строя запущенной Маском сети Starlink на Украине

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Официального подтверждения информации на украинских источниках пока нет

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Система спутниковой связи Starlink, которая используется военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышла из строя. Об этом сообщил во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Система связи Starlink на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства выведена из строя, сообщает ряд источников. Ракетные удары сегодня вывели из строя ряд терминалов спутниковой связи Starlink. В Генштабе ВСУ ситуация близка к потере управления подразделениями", - написал он в своем Telegram-канале.

Официального подтверждения информации на украинских источниках пока нет.

7 октября британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Starlink начала давать сбои в зоне проведения Россией специальной военной операции (СВО). По их сведениям, "катастрофические потери" связи были зафиксированы в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Издание подчеркнуло, что сбои в работе системы вызвали панику в рядах ВСУ. Опрошенные FT украинские эксперты выразили мнение, что причиной проблем с коммуникацией в указанных регионах может быть целенаправленное решение американской компании SpaceX, запустившей Starlink, ограничить доступ к ней на контролируемой Россией территории. Согласно аналитикам, сбои в работе свидетельствуют о недостатке кооперации между военным руководством Украины и SpaceX.

27 февраля основатель и владелец SpaceX Илон Маск сообщил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины. В марте американские СМИ сообщали, что украинская армия использует спутниковую группировку Starlink для нанесения ударов по российским войскам в условиях отсутствия альтернативных каналов связи. 3 октября Маск рассказал, что SpaceX потратила 80 млн долларов на запуск и поддержание работы Starlink на Украине. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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