Столтенберг заявил, что поддержка НАТО играет ключевую роль в ситуации вокруг Украины

По словам генсека НАТО, министры обороны альянса усилят помощь Украине

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса играет ключевую роль в ситуации вокруг украинского конфликта, хотя НАТО и не является его стороной. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12-13 октября в Брюсселе.

"НАТО не является частью конфликта, но наша поддержка играет ключевую роль", - отметил он.

Министры обороны НАТО усилят помощь Украине, заявил генсек НАТО.

Министр обороны Украины примет участие в заседании НАТО и встрече контактной группы по координации военной помощи Киеву 12-13 октября.