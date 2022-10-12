Предприятия Челябинской области наладили производство военной продукции для СВО

В регионе начали выпуск термобелья, походных матрацев, утепленных зимних спальников и другой продукции

ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Челябинские предприятия начали выпуск термобелья, походных матрацев, утепленных зимних спальников и другой продукции, востребованной в зоне проведения специальной военной операции. Об этом во вторник написал в своем Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Промышленность Челябинской области адаптируется к новым вызовам, уже появились первые результаты. <…> "Юничел" начинает шить берцы по армейским стандартам. <…> Фабрика "Ян" из Кременкуля освоила производство термобелья, а "Вторком" изготавливает походные матрасы, комфортные и удобные в транспортировке", - написал губернатор.

По его словам, производство утепленных зимних спальников наладили компания "Стёганофъ" и несколько других предприятий. "И мы полностью закроем все потребности наших мобилизованных. Сейчас и в дальнейшем", - отметил Текслер.

По данным губернатора, таких примеров много. Так компания "ДСТ-Урал" в ближайшее время отправляет на Донбасс новую разработку - дистанционный минный трал. После испытаний машина будет помогать в разминировании.