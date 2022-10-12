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ТАСС

Захарова назвала целью Киева постоянное получение подачек от западных кураторов

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Представитель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Представитель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Официальный представитель МИД РФ считает, что Украина действует в манере худших террористических ячеек

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Целью представителей киевского режима является постоянное получение подачек в виде ресурсов и денег со стороны западных кураторов. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"[Представители киевского режима] перешли к тактике уничтожения всего того, что им мешает добиваться цели. Какая их цель? Да бесконечно получать подачки, деньги, ресурсы и обещания о еще больших материальных благах со стороны [западных] кураторов, выполнять то, что им было сказано, и периодически импровизировать", - отметила дипломат.

Она напомнила, что представители киевского режима пришли к власти путем "кровавого антиконституционного переворота". "Они перестали давно скрывать свою сущность за какими-то законами, которые, как они считают, можно переписывать буквально каждый час, чем они и занимались много лет", - резюмировала она.

По словам Захаровой, Киев действует в манере худших террористических ячеек. 

Она подчеркнула, что Киев многие годы снабжался западными деньгами, оружием, а также пользовался огромной информационно-политической поддержкой. По словам Захаровой, сейчас киевский режим получил от Запада ровно то же самое "за совершенные абсолютно в манере худших террористических ячеек беззакония".

Официальный представитель МИД РФ указала, что нынешние террористические акты Украины - не исключение, а продолжение той линии, которая доминировала на территории этой страны в течение десятилетий.

Ранее президент России Владимир Путин назвал произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту терактом, за которым стоят украинские спецслужбы. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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