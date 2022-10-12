Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих

В обряде приняли участие служители культа из Казани, Екатеринбурга, Кемерова, Красноярска, Санкт-Петербурга, Владивостока, Сочи, а также населенных пунктов Хакасии, Тувы и Забайкалья

ТАСС, 11 октября. Шаманы и представители языческих верований со всей России провели обряд в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил верховный шаман России и верховный шаман Республики Тыва Кара-оол Допчун-оол во вторник.

"Шаманы, а также множество представителей разных языческих верований по всей России провели обряд на своих местах по всей России, в 9 часов по московскому времени [9 октября] был разведен костер, подношения духам и просьба, чтобы поддержать наших воинов, чтобы была победа и был мир", - сказал собеседник агентства.

Согласно фотографиям, опубликованным в сообществе управления верховного шамана во "ВКонтакте", в обряде приняли участие служители культа из Казани, Екатеринбурга, Кемерова, Красноярска, Санкт-Петербурга, Владивостока, Сочи, а также населенных пунктов Хакасии, Тувы и Забайкалья. "Всем шаманам России желаю счастья, успехов в дальнейшем укреплении нашей родины, и поддержании наших воинов в удаче и благополучии, и неуязвимные были от пуль и от опасности. За Россию. За мир", - приводятся в сообществе слова Допчун-оола.

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