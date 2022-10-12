Драги назвал неприемлемыми удары России на Украине

Завершающий исполнение обязанностей премьера Италии политик подтвердил поддержку властям и народу Украины

РИМ, 11 октября. /ТАСС/. Завершающий исполнение обязанностей премьер-министра Италии Марио Драги провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому выразил полную поддержку Рима. Как сообщает во вторник пресс-служба главы правительства, он назвал "неприемлемыми" удары РФ на Украине.

"В ходе беседы в преддверии чрезвычайной встречи лидеров стран Группы семи обсуждалось ухудшение ситуации на Украине, связанное с ракетными ударами российских войск по Киеву и другим украинским городам. Драги назвал неприемлемыми эти атаки, которые усугубляют ответственность РФ. Он также подтвердил поддержку властям и народу Украины", - говорится в заявлении.

О многочисленных взрывах в Киеве и ряде областей Украины власти сообщают с утра понедельника. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ в понедельник сообщил о нанесении массированного удара "высокоточным оружием большой дальности" по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. По его словам, украинские власти уже давно используют террористические методы, предпринята в том числе попытка подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток", наносятся удары по Запорожской АЭС, совершены три теракта в отношении Курской АЭС. Президент РФ предупредил Киев о жестких ответах на подобные действия.