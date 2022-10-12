В Харькове по радио горожан призвали перейти на сторону России

11 октября жители города Харькова услышали по радио обращение якобы Министерства обороны Российской Федерации. В нем призвали харьковчан беречь себя и немедленно покинуть зону боевых действий, так как украинские войска могут применить отравляющие вещества даже против собственного населения.
Харьковчан предупредили о том, что им стоит найти укрытия, не покидать жилых или общественных помещений, а также принять меры предосторожности. Если у горожан нет противогазов, им стоит использовать респираторы или марлевые повязки.
Также жителей города призвали переходить на сторону российских Вооруженных сил, активно пользоваться помощью военнослужащих российской армии.
- утверждалось в сообщении.
Естественно, что харьковчане были крайне удивлены самой возможностью прорыва в радиоэфир такого сообщения. «Это что происходит вообще?» - удивленно воскликнула молодая харьковчанка, ехавшая в легковом автомобиле.
Российское военное ведомство на данный момент не подтверждает, что трансляция была организована именно им.
Действительно, подобных сообщений раньше не было слышно по украинскому радио. Показательно, что в эфир обращение российских военных попало в те дни, когда Россия начала наносить регулярные и масштабные ракетные удары по объектам критически важной инфраструктуры украинских городов и регионов.
Между тем, во Львове начались перебои с мобильной связью. Люди собираются на улице в отдельных точках, где еще ловит сигнал смартфонов. Также власти города сообщают о перебоях с водой и электроснабжением.