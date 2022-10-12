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Военное обозрение

В Харькове по радио горожан призвали перейти на сторону России

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Харьков

11 октября жители города Харькова услышали по радио обращение якобы Министерства обороны Российской Федерации. В нем призвали харьковчан беречь себя и немедленно покинуть зону боевых действий, так как украинские войска могут применить отравляющие вещества даже против собственного населения.

Харьковчан предупредили о том, что им стоит найти укрытия, не покидать жилых или общественных помещений, а также принять меры предосторожности. Если у горожан нет противогазов, им стоит использовать респираторы или марлевые повязки.

Также жителей города призвали переходить на сторону российских Вооруженных сил, активно пользоваться помощью военнослужащих российской армии.

Не пренебрегайте возможностью обратиться за помощью к русским солдатам! Будьте уверены, они окажут вам всю необходимую медицинскую помощь!

- утверждалось в сообщении.

Естественно, что харьковчане были крайне удивлены самой возможностью прорыва в радиоэфир такого сообщения. «Это что происходит вообще?» - удивленно воскликнула молодая харьковчанка, ехавшая в легковом автомобиле.

Российское военное ведомство на данный момент не подтверждает, что трансляция была организована именно им.

Действительно, подобных сообщений раньше не было слышно по украинскому радио. Показательно, что в эфир обращение российских военных попало в те дни, когда Россия начала наносить регулярные и масштабные ракетные удары по объектам критически важной инфраструктуры украинских городов и регионов.

Между тем, во Львове начались перебои с мобильной связью. Люди собираются на улице в отдельных точках, где еще ловит сигнал смартфонов. Также власти города сообщают о перебоях с водой и электроснабжением.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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