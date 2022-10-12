Болгария нуждается в истребителях на временной основе до поставки F-16

ЦАМТО, 11 октября. Власти Болгарии ведут поиск решения для оснащения на временной основе ВВС страны истребителями до начала поставок американских F-16.

Как заявил президент Болгарии Румен Радев, по итогам встречи Европейского политического сообщества в Праге, переговоры по данному вопросу ведутся со Швецией и рядом других стран.

Как сообщает Novinite, Р.Радев напомнил, что еще на саммите НАТО он подчеркнул потребность Болгарии в истребителях, чтобы не прерывать операции по несению воздушного патрулирования и защите национального воздушного пространства.

По этой причине на период пока реализуется проект закупки новых самолетов, ведется поиск решения для организации защиты воздушного пространства Болгарии. В случае, если новый парламент Болгарии одобрит закупку 8 дополнительных F-16, они будут готовы к применению к 2030 году. Учитывая отсутствие запчастей для МиГ-29 российского производства, до этого времени необходимо выбрать временное решение с учетом боевых возможностей самолетов и их стоимости.

Р.Радев не уточнил количество необходимых самолетов. По его заявлению, оно будет зависеть от технических параметров, наличия средств, а также возможностей соответствующих стран по поставке. Глава государства добавил, что Болгария ищет бывшие в эксплуатации истребители не у компаний, а у министерств обороны соответствующих стран. На текущий момент получена первичная информация о платформах из США, Швеции, Франции, Нидерландов и Израиля.

Как уточнил исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов, самолеты необходимы для защиты воздушного пространства Болгарии после 2023 года, когда истечет ресурс имеющихся МиГ-29. После поставки первых восьми F-16 в 2025 году для обеспечения их полной готовности к боевому применению потребуется еще 2-3 года. Проект следующего контракта предполагает поставку второй партии F-16 в 2027 году и обеспечение их готовности к боевому применению к 2030 году. Для несения боевого дежурства на этот период и необходимы самолеты на временной основе.

Как подтвердило Министерство обороны, "для обеспечения возможности ВВС Болгарии выполнять свои задачи по охране воздушного пространства в последние два месяца в Швецию, Францию, Израиль и США были направлены запросы с просьбой представить предложения о возможной аренде или поставке самолетов. В середине сентября состоялись встречи с делегациями из Швеции и Франции, теперь от этих стран ожидаются предложения. Также ожидаются ответы от Израиля и США".

По информации болгарских СМИ, в письме от 30 сентября в адрес МО Швеции исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов запросил предложение о покупке 10 истребителей "Грипен", которые должны быть изготовлены и поставлены в течение 2 лет с момента заключения контракта. Кроме того, было направлено предложение по аренде самолетов.