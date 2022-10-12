Войти
ЦАМТО

Болгария нуждается в истребителях на временной основе до поставки F-16

334
0
0
МиГ-29 ВВС Болгарии
МиГ-29 ВВС Болгарии.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 11 октября. Власти Болгарии ведут поиск решения для оснащения на временной основе ВВС страны истребителями до начала поставок американских F-16.

Как заявил президент Болгарии Румен Радев, по итогам встречи Европейского политического сообщества в Праге, переговоры по данному вопросу ведутся со Швецией и рядом других стран.

Как сообщает Novinite, Р.Радев напомнил, что еще на саммите НАТО он подчеркнул потребность Болгарии в истребителях, чтобы не прерывать операции по несению воздушного патрулирования и защите национального воздушного пространства.

По этой причине на период пока реализуется проект закупки новых самолетов, ведется поиск решения для организации защиты воздушного пространства Болгарии. В случае, если новый парламент Болгарии одобрит закупку 8 дополнительных F-16, они будут готовы к применению к 2030 году. Учитывая отсутствие запчастей для МиГ-29 российского производства, до этого времени необходимо выбрать временное решение с учетом боевых возможностей самолетов и их стоимости.

Р.Радев не уточнил количество необходимых самолетов. По его заявлению, оно будет зависеть от технических параметров, наличия средств, а также возможностей соответствующих стран по поставке. Глава государства добавил, что Болгария ищет бывшие в эксплуатации истребители не у компаний, а у министерств обороны соответствующих стран. На текущий момент получена первичная информация о платформах из США, Швеции, Франции, Нидерландов и Израиля.

Как уточнил исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов, самолеты необходимы для защиты воздушного пространства Болгарии после 2023 года, когда истечет ресурс имеющихся МиГ-29. После поставки первых восьми F-16 в 2025 году для обеспечения их полной готовности к боевому применению потребуется еще 2-3 года. Проект следующего контракта предполагает поставку второй партии F-16 в 2027 году и обеспечение их готовности к боевому применению к 2030 году. Для несения боевого дежурства на этот период и необходимы самолеты на временной основе.

Как подтвердило Министерство обороны, "для обеспечения возможности ВВС Болгарии выполнять свои задачи по охране воздушного пространства в последние два месяца в Швецию, Францию, Израиль и США были направлены запросы с просьбой представить предложения о возможной аренде или поставке самолетов. В середине сентября состоялись встречи с делегациями из Швеции и Франции, теперь от этих стран ожидаются предложения. Также ожидаются ответы от Израиля и США".

По информации болгарских СМИ, в письме от 30 сентября в адрес МО Швеции исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов запросил предложение о покупке 10 истребителей "Грипен", которые должны быть изготовлены и поставлены в течение 2 лет с момента заключения контракта. Кроме того, было направлено предложение по аренде самолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Израиль
Нидерланды
США
Франция
Швеция
Продукция
F-16
Gripen NG
Проекты
NATO
Похожие новости
23.12.2021
Ударные самолеты Европы: анализ и перспективы
01.09.2021
Танки, деньги и стволы
18.05.2018
Правительство Болгарии одобрило покупку новых истребителей и бронемашин
21.02.2018
Военные новости: как США заменят советское оружие в Восточной Европе
25.01.2012
Машин все меньше, они все старше — часть II
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»