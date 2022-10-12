"Росэлектроника" приступила к работе над созданием композитных материалов с новыми свойствами

ЦАМТО, 11 октября. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех приступил к исследованиям метода молекулярного наслаивания для синтеза нового поколения композитов.

Технологический процесс может применяться при создании материалов для машиностроения, энергетики, оптики, медицины и электроники. С его помощью можно упрочнить поверхность деталей, устройств и защитить элементы от коррозии, царапин, истирания, а драгоценные металлы – от старения.

Метод молекулярного наслаивания заключается в том, что на основу наносится равномерный слой толщиной в тысячи раз тоньше волоса, который соединяется с ней прочной химической связью. Технология позволяет чередовать различные химические соединения в слоях и обеспечивает их равномерное нанесение с точностью до 1 ангстрема (0,0001 мкм).

Применение молекулярного наслаивания в промышленности позволяет повысить долговечность изделий. Так, например, сталь, покрытая нанопленкой, выдерживает более 600 часов на тестах для определения коррозионной стойкости с использованием солевого распыления. В то же время, необработанный металл начинал ржаветь уже через два часа. Такие свойства материала могут оказаться полезными при производстве авиа- и автодеталей, а также при изготовлении медицинских инструментов и оборудования.

Первые опыты с применением новой технологии начнутся с наслаивания ферритов (гексаферрита бария и феррограната иттрия) для сверхвысокочувствительных устройств – резонаторов и вентилей миллиметрового диапазона частот.

"Исследование молекулярного напыления направлено на создание композитных материалов нового поколения с уникальными свойствами. Такие композиты позволят создавать оборудование и устройства с новыми качественными характеристиками. Они найдут применение практически во всех отраслях промышленности – от машиностроения до микроэлектроники", – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Входящий в "Росэлектронику" НИИ "Феррит-Домен" заключил соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Всероссийским инжиниринговым центром технологии молекулярного наслаивания (ИЦТМН) на базе Санкт-Петербургского государственного технологического института. Для проведения исследований предприятие получит установку для молекулярного наслаивания от производителя оборудования – Инжинирингового центра молекулярного наслаивания (ИЦМН), с которым также заключено соответствующее соглашение.

"Для НИИ "Феррит-Домен" заключенные соглашения станут стартом большой работы, которая определит перспективы развития новой технологии в микроэлектронике и других высокотехнологичных отраслях на долгие годы вперед. Мы намерены стать одним из центров компетенций по молекулярному наслаиванию. Уже сейчас институт ведет активную работу по консолидации научно-технических сил с коллегами из Первого всероссийского инжинирингового центра технологии молекулярного наслаивания Технологического института и Инжинирингового центра молекулярного наслаивания. На специальные стипендии предприятия мы привлечем перспективных студентов для построения прочной кадровой системы, которая обеспечит настоящее и будущее развитие нового направления", – заявил генеральный директор НИИ "Феррит-Домен" Максим Каваев.

"Метод молекулярного наслаивания в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся направлений в мире в области нанотехнологий и наноматериалов. В первую очередь – в электронике и смежных отраслях. С учетом востребованности данной технологии, не вызывает сомнений необходимость ее коммерциализации в России, на что и направлена деятельность нашего Инжинирингового центра", – сообщил руководитель Первого всероссийского инжинирингового центра технологии молекулярного наслаивания, заведующий кафедрой химической нанотехнологии и материалов электронной техники СПбГТИ(ТУ) Анатолий Малыгин.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".