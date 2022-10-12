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ТАСС

Лавров заявил, что де-факто американцы уже давно участвуют в конфликте на Украине

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Источник изображения: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

Никаких серьезных предложений от США для переговоров по Украине Россия не получала, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Американская сторона де-факто уже давно участвует в конфликте на Украине и вооружает киевский режим. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Мне кажется, де-факто американцы уже давно участвует в этой войне. Они не только вооружают [президента Украины Владимира] Зеленского и его режим, они предоставляют разведывательные данные, со спутников", - указал глава дипведомства, комментируя обещание президента США Джо Байдена в разговоре с Зеленским продолжать поддерживать Киев всем необходимым для обороны, в том числе системами ПВО.

По словам Лаврова, задействованы в том числе и коммерческие спутники, которые теперь "поставлены на службу военным планам поддержки неонацистского режима". "Тем самым, кстати сказать, еще более актуальной становится наша давняя инициатива о предотвращении гонки вооружений в космосе", - добавил он.

Москва не получала от Вашингтона серьезных предложений для переговоров по Украине, заявил министр.

"Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения, с которыми на нас хотят какие-то люди через опосредованные контакты выходить. И в этом случае тоже никаких более конкретных разъяснений мы ни от кого не получали", - сказал министр.

При этом Лавров назвал ложью заявления американской стороны о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине. "Сейчас мы слышим заявления американских деятелей, включая представителя Белого дома господина [Джона] Кирби, включая моего коллегу [Энтони] Блинкена, других членов администрации, которые заявляют, что они-то всей душой открыты к переговорам с Российской Федерацией, выступают за политическое урегулирование нынешней ситуации на Украине и вокруг нее, но вот Россия такая нехорошая отказывается от предложений вступить в контакт. Это ложь, я вам сразу могу сказать", - подчеркнул глава МИД РФ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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