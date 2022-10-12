Лавров: на Западе стали понимать, что в ситуации на Украине заходят дальше, чем хотели

Запад понимает сущность киевского режима и готов на все ради "устранения" РФ, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Западные страны уже стали понимать, что в ситуации с Украиной они заходят дальше, чем рассчитывали. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"На самом Западе уже начинают понимать, что они заходят немножко дальше, чем собирались", - сказал он.

Страны Запада прекрасно понимают сущность киевского режима и готовы на все, чтобы устранить Россию на геополитической арене, заявил министр.

"Я думаю, что они все прекрасно понимают, и это идет очередная игра. Ради того, чтобы устранить Россию как самостоятельную величину на геополитической арене, они ударились во все тяжкие", - сказал глава МИД РФ.