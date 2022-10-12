Войти
ТАСС

Лавров: на Западе стали понимать, что в ситуации на Украине заходят дальше, чем хотели

363
0
0
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Запад понимает сущность киевского режима и готов на все ради "устранения" РФ, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Западные страны уже стали понимать, что в ситуации с Украиной они заходят дальше, чем рассчитывали. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"На самом Западе уже начинают понимать, что они заходят немножко дальше, чем собирались", - сказал он.

Страны Запада прекрасно понимают сущность киевского режима и готовы на все, чтобы устранить Россию на геополитической арене, заявил министр.

"Я думаю, что они все прекрасно понимают, и это идет очередная игра. Ради того, чтобы устранить Россию как самостоятельную величину на геополитической арене, они ударились во все тяжкие", - сказал глава МИД РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
19.09.2022
Politico: США обсуждают с Украиной поставки истребителей F-16, ЗРК Patriot, БЛА Grey Eagle
20.06.2022
Препоны доступа: что стоит за словами Киева об атаке на Крымский мост
20.10.2021
Le Figaro (Франция): климат между Россией и НАТО продолжает ухудшаться
12.04.2021
Зеркало (Азербайджан): почему малые или средние государства так стремятся стать членами НАТО, а не ОДКБ?
30.10.2018
В США разглядели пределы военной мощи России
12.03.2015
Порог войны. Холодной.
01.12.2011
"Искандеры" Приднестровью не светят
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»