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РИА Новости

У России хватит ракет для продолжения ударов по Украине, заявил эксперт

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Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России

Военный эксперт Сивков: у России достаточно ракет для продолжения ударов по Украине

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Количество высокоточных ракет в российской армии достаточно для продолжения ударов по стратегическим инфраструктурным объектам, сообщил во вторник РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

После первой волны ударов советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что у ВС РФ заканчиваются высокоточные ракеты - по его оценке, на тот момент было выпущено в общей сложности 80 ракет. Во вторник российские Вооруженные силы продолжили наносить удары по критически важным украинским объектам.

"Израсходовано уже более 200 ракет, Арестович не владеет информацией. Ракеты у нас есть", - парировал Сивков.

По его оценке, удары носят "скорее демонстративный характер" и призваны напомнить о решимости и способности России проводить такие акции.

"Это был демонстративный удар, я уже об этом говорил. Удар был нанесен в 8.10, когда на рабочих местах в большинстве своем еще никого не было", - добавил эксперт.

При этом эксперт отметил, что у России есть достаточно ракет, чтобы и дальше продолжать наносить удары подобной интенсивности по украинским объектам.

Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.

Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.

В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Задерживается почти половина поездов на Украине.

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