Войти

«Оса» вновь жалит авиацию ВСУ на Донбассе

690
0
+1
ЗРК Оса-АКМ
Зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Источник изображения: https://kupol.ru/

«Выехали на точку, увидели цель. Она была очень большой. Взяли ее на автомат. Пуск незамедлительный. Сразу сбили и перекатились на другую позицию. Мы только на следующий день узнали, что это была «сушка» двадцать пятая», - рассказывает оператор наводки зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ».


Сегодня расчеты войсковых зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» подразделений ПВО Вооруженных сил России в ежедневном и круглосуточном режиме выполняют боевые задачи прикрытия мотострелковых подразделений от воздушного нападения противника в зоне проведения специальной военной операции на Украине.


Осуществляя противовоздушную оборону, российские зенитчики контролируют небо над Донбассом, защищая не только группировку ВС РФ, но и мирных жителей от авиационных ударов и воздушных диверсий украинского режима.


Сами зенитчики, управляющие «Осами», отмечают, что зенитные ракетные комплексы в основном рассчитаны на беспилотники, в том числе турецкие «Байрактары». Конечно, для «Осы» сбитый истребитель ВСУ - это особый случай и большая военная победа для ее расчета.


Всепогодный зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» является модернизацией советского комплекса «Оса», разработки и производства Ижевского электромеханического завода «Купол». Комплекс «Оса-АКМ» создан для обеспечения противовоздушной обороны Сухопутных войск.


Боевая машина снаряжается шестью ракетами 9М33М3, и может уничтожать цели, летящие со скоростью до 500 м/с, на высоте от 10 до 5 тысяч метров, на дальности от 1,5 до 10,3 км.


Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» представляет из себя самоходную пусковую установку, станцию обнаружения и сопровождения целей, зенитных ракет и транспортно-заряжающей машины.


«Оса-АКМ» может вести эффективный огонь не только по движущимся, но и по «зависшим» в воздухе целям. Ракеты комплекса имеют модернизированный взрыватель, который позволяет поражать цели практически на нулевых высотах. Боевая машина «Оса-АКМ» автономна и может самостоятельно обнаруживать, опознавать и обстреливать воздушные цели в любой погодной и боевой обстановке.


Внутри машины все происходит за секунды: станция обнаружения целей засекает объект, определяет его тип, затем операторы нажимают кнопку «Пуск». Дальше все делает автоматика. После этого расчету «Осы» предстоит подтвердить уничтожение цели на телевизионно-оптическом визире. Наиболее опасные цели могут быть обстреляны одновременно двумя ракетами.


Всепогодный самоходный зенитный ракетный комплекс «Оса» способен выполнять свои задачи даже в условиях значительного радиоэлектронного противодействия противника.


Стоит отметить, что в 2021 году исполнилось 50 лет с момента принятия на вооружение этого, без преувеличения, легендарного изделия отечественного оборонно-промышленного комплекса. Но, несмотря на почтенный возраст, боевые «Осы» продолжают нести службу в Российской Армии и армиях многих других стран мира.


Отмечается, что более 500 зенитно-ракетных комплексов «Оса» и сегодня остаются на вооружении 15 стран мира - Алжира, Ливии, Иордании, Польши, Болгарии, Чехии, Словакии и других государств.


По оценкам экспертов, всего на «Куполе» было выпущено более 1790 зенитных ракетных комплексов семейства «Оса».

  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Болгария
Иордания
Ливия
Польша
Россия
Словакия
Украина
Чехия
Продукция
Оса-АКМ
Компании
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
12.11.2012
Алмазы и нефть в обмен на пушки
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
24.01.2011
В 2000-2009 гг. экспортные поставки подержанных истребителей осуществили 26 стран
27.03.2008
Константин Никульшин: «Мы стремимся, чтобы «МВСВ» стал одним из ведущих салонов по вооружению в мире»
28.12.2007
Обзор рынка современных и перспективных легких военно-транспортных самолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»