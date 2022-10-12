«Оса» вновь жалит авиацию ВСУ на Донбассе

«Выехали на точку, увидели цель. Она была очень большой. Взяли ее на автомат. Пуск незамедлительный. Сразу сбили и перекатились на другую позицию. Мы только на следующий день узнали, что это была «сушка» двадцать пятая», - рассказывает оператор наводки зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ».

Сегодня расчеты войсковых зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» подразделений ПВО Вооруженных сил России в ежедневном и круглосуточном режиме выполняют боевые задачи прикрытия мотострелковых подразделений от воздушного нападения противника в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Осуществляя противовоздушную оборону, российские зенитчики контролируют небо над Донбассом, защищая не только группировку ВС РФ, но и мирных жителей от авиационных ударов и воздушных диверсий украинского режима.

Сами зенитчики, управляющие «Осами», отмечают, что зенитные ракетные комплексы в основном рассчитаны на беспилотники, в том числе турецкие «Байрактары». Конечно, для «Осы» сбитый истребитель ВСУ - это особый случай и большая военная победа для ее расчета.

Всепогодный зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» является модернизацией советского комплекса «Оса», разработки и производства Ижевского электромеханического завода «Купол». Комплекс «Оса-АКМ» создан для обеспечения противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Боевая машина снаряжается шестью ракетами 9М33М3, и может уничтожать цели, летящие со скоростью до 500 м/с, на высоте от 10 до 5 тысяч метров, на дальности от 1,5 до 10,3 км.

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» представляет из себя самоходную пусковую установку, станцию обнаружения и сопровождения целей, зенитных ракет и транспортно-заряжающей машины.

«Оса-АКМ» может вести эффективный огонь не только по движущимся, но и по «зависшим» в воздухе целям. Ракеты комплекса имеют модернизированный взрыватель, который позволяет поражать цели практически на нулевых высотах. Боевая машина «Оса-АКМ» автономна и может самостоятельно обнаруживать, опознавать и обстреливать воздушные цели в любой погодной и боевой обстановке.

Внутри машины все происходит за секунды: станция обнаружения целей засекает объект, определяет его тип, затем операторы нажимают кнопку «Пуск». Дальше все делает автоматика. После этого расчету «Осы» предстоит подтвердить уничтожение цели на телевизионно-оптическом визире. Наиболее опасные цели могут быть обстреляны одновременно двумя ракетами.

Всепогодный самоходный зенитный ракетный комплекс «Оса» способен выполнять свои задачи даже в условиях значительного радиоэлектронного противодействия противника.

Стоит отметить, что в 2021 году исполнилось 50 лет с момента принятия на вооружение этого, без преувеличения, легендарного изделия отечественного оборонно-промышленного комплекса. Но, несмотря на почтенный возраст, боевые «Осы» продолжают нести службу в Российской Армии и армиях многих других стран мира.

Отмечается, что более 500 зенитно-ракетных комплексов «Оса» и сегодня остаются на вооружении 15 стран мира - Алжира, Ливии, Иордании, Польши, Болгарии, Чехии, Словакии и других государств.

По оценкам экспертов, всего на «Куполе» было выпущено более 1790 зенитных ракетных комплексов семейства «Оса».