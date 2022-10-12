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Военное обозрение

Киев получил первые немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия начала получать немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2, первые БРЭМ уже доставлены на территорию Украины. Об этом сообщает украинская пресса.

Техника доставлена на Украину на автомобильных тралах, сколько всего БРЭМ получили ВСУ не сообщается, но на прошлой неделе министр обороны Германии Кристина Ламбрехт говорила о передаче пяти машин. Возможно, что все пять БРЭМ BPz-2 переданы сразу.

В Минобороны Украины подтверждают факт передачи немецких ремонтно-эвакуационных машин, но количество сообщать отказались. В то же время подчеркивается, что украинские военнослужащие прошли обучение по применению данных БРЭМ, в том числе и на поле боя. Обучение проходило на территории Германии.

БРЭМ Bergepanzer 2 создана на базе танка Leopard 1 и предназначена для эвакуации поврежденной бронетехники и проведения ремонта в полевых условиях, для чего на ней установлен кран и другое оборудование. Имеет на вооружении один пулемет.

Поставкой БРЭМ немецкая помощь Киеву не ограничится, Минобороны Германии пообещало поставить дополнительной партии инженерной и автомобильной техники, в которые войдут: 10 мостовых систем, 3 средние мостовые системы, 90 тяжелых тягачей с тралами для перевозки военной техники. Кроме того, ранее Берлин обещал поставить 16 бронированных танковых мостоукладчиков "Biber" (самоходные мосты), из которых шесть должны поступить на вооружение ВСУ уже в этом году.

Напомним, что накануне глава немецкого военного ведомства Кристен Ламбрехт пообещала Зеленскому ускорить поставку первой зенитной системы Iris-T в ответ на ракетный удар России.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
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