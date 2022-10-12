Арсеналы Европы опустели из-за поставок Украине, а пополнить их нечем

Евросоюз оказался не готов к нынешним объемам поставок оружия на Украину, так как расходы на оборону долгое время не были у него в приоритете, пишет автор статьи для Bloomberg. Потребуются годы, чтобы ликвидировать разрыв между спросом и предложением.

Наталья Дроздяк (Natalia Drozdiak)

Конфликт на Украине идет уже восьмой месяц, арсеналы европейских стран, снабжавших Киев оружием, истощаются, и оборонным подрядчикам могут потребоваться годы, чтобы восполнить этот дефицит.

Как сообщают осведомленные источники, страны НАТО призывают компании нарастить производство — как для дальнейших поставок Украине, так и для пополнения собственных оружейных складов на фоне повышенной напряженности. Ранее прозвучали новые угрозы из уст президента Владимира Путина, который на фоне многочисленных неудач на территории Украины припугнул мир ядерной атакой.

С начала российской спецоперации в феврале союзники уже отправили Киеву оружия, боеприпасов и техники на миллиарды долларов. Это легло тяжким бременем на их собственные запасы боеприпасов — особенно 155-мм артиллерийских снарядов, которых одни только США предоставили Украине более миллиона штук.

Оборонные компании в США и Европе сообщают о росте заказов на противовоздушную оборону и противотанковое оружие наряду с другой техникой, а правительства все чаще признают, что Украина, по всей видимости, будет нуждаться в военной поддержке как минимум несколько лет. Но стремительно расширить производство после десятилетий штучных заказов будет непросто.

Конфликт затягивается, и партнеры Украины могут испытать искушение сократить поддержку в связи с упором на собственную безопасность. Это чревато разногласиями, которыми Путин обязательно воспользуется — заодно с перебоями поставок энергоносителей в Европу. За вычетом реактивных систем залпового огня союзники в основном отправляют Украине оружие и танки советских времен, а их запасы уже заканчиваются.

Рано или поздно их придется заменить современным оружием. В то же время членам НАТО самим необходимо больше вооружений, чтобы укрепить присутствие альянса на восточном фланге.

Министры обороны встретятся на этой неделе в Брюсселе, чтобы обсудить эти вопросы вслед за встречей национальных директоров по вооружениям в конце сентября. "Наращивание запасов НАТО позволит нам поддерживать Украину и дальше", — заявил после той встречи генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Однако могут пройти годы, прежде чем предложение сравняется со спросом: оборонные компании столкнулись с препятствиями и не могут резко расширить производство до необходимого масштаба. Европейским оборонным компаниям также придется менять сборочные линии: после холодной войны многие страны урезали военные бюджеты, но сейчас акцент снова сместился на решения, которые уже сработали на Украине.

Общие военные расходы Европы и Канады в 1990 году составили 310 миллиардов долларов, но затем сокращались в течение двух десятилетий, сообщает НАТО. Лишь после 2014 года и российской аннексии Крыма расходы снова начали расти.

"Мы работали в этом режиме десятилетиями, а теперь неожиданно начали совсем другую игру, — прокомментировал директор по безопасности Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности Буркард Шмитт. — Приходится масштабировать производство, а эти огромные усилия требуют времени, ведь надо все перенастроить".

Компании также испытывают трудности с поставками ряда полупроводников и редкоземельных металлов, а также нехватку квалифицированных рабочих.

В телефонном разговоре с аналитиками 26 апреля главный исполнительный директор Raytheon Грег Хейз отметил, что новые заказы ракет Stinger и противотанковых боеприпасов Javelin поступят не раньше 2023 года, отметив трудности с поставками необходимых материалов. И "Стингеры", и "Джавелины" помогли Украине отбить наступление российских войск.

"Увы, минобороны не приобретало "Стингеры" в течение 18 лет, и некоторых комплектующих больше нет в продаже", — заметил тогда Хейз. Он подчеркнул, что Raytheon придется перепроектировать электронику ракеты, а это "займет какое-то время". В мае армия США заключила с компанией контракт на сумму 624 миллиона долларов на производство 1 300 ракет "Стингер", причем в нем отдельно оговариваются меры по "устранению морального устаревания, модернизации ключевых узлов и ускорению производства".

А 20 июля опасения по поводу поставок и нехватки квалифицированных рабочих повторил уже главный исполнительный директор Dassault Aviation Эрик Траппье, подчеркнув, что наращивание темпов производства истребителей займет минимум год.

"Если нам нужно ускориться, мы ускоримся, но для этого тоже нужно время, — сказал Траппье. — Мы не можем просто щелкнуть пальцами и выдать новые истребители".

Хотя военные самолеты западного производства союзники на Украину пока не направляли, в майском анализе пробелов в оборонных инвестициях Европейский союз рекомендовал своим членам модернизировать парки многоцелевых истребителей. Странам также предлагалось обновить и расширить арсенал основных боевых танков и бронетранспортеров, а также закупить фрегаты, подводные лодки и высокотехнологичные корабли, объединенные в единую сеть.

Чиновники пока только выясняют, как лучше оповещать производителей о своих оружейных потребностях, чтобы компании работали на перспективу. При этом правительства не должны впадать в другую крайность, чтобы оружие лежало на складах мертвым грузом: срок годности некоторых видов вооружений ограничен.

Это проявилось в августе, когда министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее правительство не отправит Украине обещанные танки "Леопард", потому что обнаружило их плачевное состояние после многих лет простоя.

"Промышленность в нашей стране и во всем мире хочет знать, есть ли устойчивый и долгосрочный производственный план, — заявил глава отдела оборонных закупок США Уильям Лаплант после встречи национальных директоров по вооружениям. — Мы хотим, чтобы не было как в поговорке — то густо, то пусто: мы паникуем, наращиваем производство, а потом кризис минует, и мы снова возвращаемся к минимальному выпуску".

Лаплант отметил, что союзники обсуждают более четкие и единые стандарты. Это позволит, в частности, использовать артиллерийские боеприпасы иного производства. Кроме того, страны задумались о совместных закупках, чтобы нарастить объемы заказов для ВПК.

Хотя с началом российской спецоперации расходы на оборону стали приоритетом, но неизвестно как долго это продлится, особенно в Европе, ведь ей этой зимой грозит энергетический кризис, подчеркнула директор программы военных расходов и производства вооружений при Стокгольмском международном институте исследования проблем мира Люси Беро-Судро.

По ее словам, странам придется нарастить расходы еще больше, если они не хотят отстать от Китая по инвестициям в новые технологии.

"Учитывая нашу сложную экономическую ситуацию, компромиссы неизбежны, — заключила Беро-Судро. — Европейским правительствам предстоят трудные решения".

Статья написана при участии Альберто Нарделли (Alberto Nardelli)