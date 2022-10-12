Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Минобороны.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки граждан, призванных несколько дней назад из российских регионов в ходе частичной мобилизации», — говорится в заявлении.

В Минобороны отметили, что особое внимание Шойгу уделил вопросам практической подготовки мобилизованных к ведению боевых действий в составе «подразделений закрепления освобожденных территорий» в тыловых районах зоны специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме того, Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении тренировок с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, которые принимали участие в СВО.

«Также министр обороны РФ поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в темное время суток», — добавили в Минобороны.

Ранее в этот же день Минобороны показало, как мотострелковые подразделения, состоящие из мобилизованных граждан и добровольцев, проходят подготовку на одном из полигонов ЗВО в тыловых районах проведения специальной военной операции.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеосвязи с главами российских регионов указал, что все принятые решения по частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться.

Частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября.