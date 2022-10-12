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ЦАМТО

ВМС Таиланда получили ЗРК FK-3 и ОПУ "Джигит" с ПЗРК "Игла-С"

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Российский легкий противовоздушный комплекс «Джигит»
Российский легкий противовоздушный комплекс «Джигит» (Dzhighit), состоящий из из переносных ЗРК серии «Игла».
Источник изображения: Army Recognition

ЦАМТО, 11 октября. Военно-морские силы Таиланда получили зенитные ракетные комплексы средней дальности FK-3 китайского производства, а также российские опорно-пусковые установки "Джигит" с ПЗРК "Игла-С".

Как сообщает Aagth1.blogspot.com, Командование противовоздушной и береговой обороны (ACDC: Air and Coastal Defense Command) приобрело комплекс FK-3 в рамках контракта стоимостью 1,970 млрд. бат (63,98 млн. долл.). Он был представлен на выставке Defense & Security 2022.

FK-3 представляет собой экспортный вариант ЗРК HQ-22 ("Красное знамя-22"). Комплекс, созданный на базе HQ-12, впервые был продемонстрирован на выставке Airshow China 2016.

Согласно ранее заявленным характеристикам, экспортные FK-3 имеет зону поражения от 5 до 100 км по наклонной дальности и диапазон высот поражения целей от 50 м до 27 км по высоте. Это всепогодная система ПВО средней дальности, предназначенная для уничтожения самолетов, вертолетов, БЛА класса MALE и HALE, крылатых ракет и других аэродинамических целей.

Комплекс, состоящий из трех пусковых установок, способен выпустить 12 ракет по шести целям одновременно. Головка самонаведения – полуактивная радиолокационная. Имеет высокую степень защиты от помех.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Командование противовоздушной и береговой обороны Таиланда заключило с национальной компанией Datagate Co Limited контракт стоимостью 245,89 млн. тайских батов (около 7,68 млн. долл.) на поставку пяти мобильных зенитных ракетных комплексов ближнего действия (опорно-пусковых установок "Джигит") с ПЗРК "Игла-С" на базе бронированного грузовика семейства Thairung TR Transformer 4x4 в январе 2021 года.

Контракт был заключен по результатам тендера. Компания Datagate одержала победу, опередив также принявшую участие в конкурсе компанию China Vanguard Industry Corporation (CVIC), которая предложила ПЗРК QW-18, ранее принятый на вооружение морской пехоты Таиланда.

Опорно-пусковая установка "Джигит" предназначена для размещения, наведения на цель и одиночного или залпового пуска двух ракет из состава переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" или "Игла-С" одним стрелком-зенитчиком.

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Страны
Китай
Таиланд
Проекты
БПЛА
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