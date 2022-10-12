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ИноСМИ

Мира и стабильности не будет. Виноват не Путин, а Запад

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Украинские военные в пригороде Киева
Украинские военные в пригороде Киева.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

Сейчас нет никаких шансов на переговоры между Россией и Западом, сколько бы инициатив ни выдвигалось, считает автор статьи из Al Bayan. И причина не в Путине, а в позиции США и Европы, которые хотят господства, а не прочного и стабильного мира.

Один политик, осознающий нынешнюю реальность, призывает все стороны конфликта сесть за стол переговоров.

Но кажется, что пока нет никаких шансов на диалог между Россией и Западом. И причина не в Путине, а в позиции США и Европы.

Что происходит?

Здравомыслящий политик выдвигает идею проведения международной мирной конференции, в которой приняли бы участие все стороны конфликта: те, кто имеет прямое к нему отношение, и те, кто косвенно причастен или может каким-то образом повлиять на текущие события. Звучит логично. Но, кажется, это предложение нежизнеспособно. И причина кроется не в российском лидере, а в позиции западных столиц.

Россию нельзя изолировать

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, выслушав от европейских лидеров клишированные высказывания о российском президенте, предупредила о невозможности полной изоляции России. Она остается крупной державой и соседом Евросоюза, поэтому ее нельзя игнорировать. Меркель также отметила, что стабильного и прочного мира на континенте можно добиться только при участии Москвы.

Так чего же хочет Запад?

Запад не приемлет переговоров. Он хочет, чтобы Россия смирилась с политической и экономической изоляцией и закрыла глаза на расширение НАТО и развертывание ее военных баз у своих границ. США и ЕС пытаются "заткнуть" рот России, чтобы та перестала напоминать об обещании, данном западными политиками не расширять альянс в восточном направлении.

Вашингтон, как и европейские столицы, просит Москву сдаться и пытается заставить нас поверить, будто он ищет мира!

Америка и Европа выступают против переговоров с Россией, потому что хотят и дальше получать энергоресурсы по самым низким ценам, а затем перепродавать их на тех же мировых рынках, но намного дороже. Так Запад намерен навязать свою волю всему миру.

Он отказывается от международной конференции, потому что это заставит его сесть за один стол со всеми влиятельными мировыми игроками. Эти страны имеют политический и экономический вес, богаты энергоресурсами и полезными ископаемыми, обладают большой рабочей силой, а также могут выдвинуть эффективные и необходимые мировому сообществу инициативы и предложения. Если такая конференция состоится, то придется реформировать мировой порядок, при котором Запад сохранял свою гегемонию на протяжении десятилетий.

Именно Соединенные Штаты и Евросоюз поддерживают различные кризисы, которые дорого обходятся миру и истощают человечество, поскольку они извлекают пользу из этих конфликтов. Запад хочет, чтобы мы поверили, будто он заинтересован в глобальной стабильности!

Неужели мы единственные, кто не согласен с Западом?

Нет. Это подтверждают комментарии к интервью бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель для немецкого издания Die Welt. Читатели заметили, что при Меркель Германии и всему Евросоюзу удавалось сохранять относительный баланс в диалоге с Россией даже при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Один из читателей пишет: "Я никогда не был поклонником Меркель. Но мысль о том, что прочный мир может быть достигнут только при участии России, кажется абсолютно правильной. Если бы к инициативам Путина в первые годы его президентства относились серьезно, все могло бы получиться. Мы жили бы в мире, если бы не США".

Действительно, российского лидера не слушали и не хотели слышать на Западе, поэтому мы все оказались в этой сложной ситуации.

Другой комментатор пишет: "Меркель права. Долгое время у нас было все хорошо, отчасти из-за дешевой энергии из России. К сожалению, американцы не дали Украине выполнить Минские соглашения — и теперь у нас бардак".

Раньше покупали энергоресурсы по самым низким ценам, а теперь хотят получать их бесплатно!

"С тех пор, как Обама пренебрежительно назвал Россию "региональной державой", стало ясно, что в политике что-то закипает. Возможно, именно Меркель "закрывала крышку" этой кипящей кастрюли в течение многих лет", — говорит еще один читатель.

Да, экс-канцлер Германии несколько лет держала Европу и весь мир подальше от всех смертоносных авантюр.

Пользователь отмечает: "Что бы ни говорили о политике Меркель, она пыталась найти компромисс. Это сделало ее одной из самых популярных политиков в мире. И еще она была объективна. Она не рассказывала нам сказок".

Ангелу Меркель называли разумом и истинной волей Европы. Так что теперь остается только пожалеть Евросоюз и западные страны, поскольку эта женщина больше не у власти!

Автор: Ясир Кабилат (ياسر قبيلات)

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